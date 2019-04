The National stellen neuen Song "Light Years" mit Video vor

Foto: Screenshot Youtube

The National lassen ihrer Albumankündigung mit erstem Song einen zweiten folgen.

Die leise Klavierballade wird "I Am Easy To Find" abschließen. Vorigen Monat hatten The National ihr neues, achtes Album mit dem Song "You Had Your Soul With You" angekündigt und im selben Zug einen Kurzfilm geteasert, in dem Oscar-Gewinnerin Alicia Vikander ("Ex Machina", "The Danish Girl") die Hauptrolle spielt.

Im Clip zu "Light Years" begleitet der Zuschauer Vikander, die auch auf dem Cover von "I Am Easy To Find" zu sehen ist, durch Stationen eines Lebens: Schule, Heirat, Geburt und Auszug des Kindes, Tod von Elternteilen. Kurios ist, dass die Darstellerin dabei stets gleich alt bleibt. Regie führte Mike Mills ("20th Century Women"), der bereits den Kurzfilm zu "I Am Easy To Find" verantwortete. Vermutlich bündelt das Video Szenen des Films.

"I Am Easy To Find" erscheint am 17. Mai bei 4AD. Tickets für die anstehende Tour gibt es bei Eventim. Das Konzert in Hamburg ist allerdings ausverkauft.

Video: The National - "Light Years"

Live: The National

15.07. Frankfurt/Main - Jahrhunderthalle

16.07. Hamburg - Stadtpark | ausverkauft

26.11. Berlin - Columbiahalle

27.11. Berlin - Columbiahalle

01.12. Bochum - RuhrCongress

02.12. Köln - Palladium

04.12. München - Zenith

05.12. Stuttgart - Porsche Arena