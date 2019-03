The National streamen neuen Song "You Had Your Soul With You", kündigen neues Album und Tour an

The National haben mit "You Had Your Soul With You" den ersten Song ihres kommenden Albums veröffentlicht. Das trägt den Titel "I Am Easy To Find", begleitend erscheint außerdem ein gleichnamiger Kurzfilm. Ende des Jahres nehmen The National das Album mit auf Tour.

Auf dem neuen Song "You Had Your Soul With You" bekommt The National-Sänger Matt Berninger stimmliche Unterstützung von Gail Ann Dorsey, die viele Jahre in der Band von David Bowie spielte. Der Album-Opener soll damit kein Ausnahmesong auf "I Am Easy To Find" sein, denn viele Frauenstimmen prägen die Songs der Platte. Mit dabei sind unter anderem Sharon Van Etten und Lisa Hannigan. "Ja, viele Frauen singen auf [dem Album]", sagt Berninger, "aber nicht, weil wir dachten: 'Oh, lasst uns mehr Frauenstimmen einsetzen'. Es war eher so: 'Lasst uns ein Gewebe aus verschiedensten Identitäten machen'. Es wäre wohl besser gewesen, auch andere männliche Sänger dabei zu haben, aber das erlaubte mein Ego nicht."

Das Album "I Am Easy To Find" erscheint am 17. Mai. Gleichzeitig soll ein gleichnamiger Kurzfilm von Regisseur Mike Mills erscheinen, zu dem es einen ersten Trailer gibt. Die Hauptrolle spielt Schauspielerin Alicia Vikander.

Nach zwei bereits angekündigten Konzerten in Frankfurt und Hamburg, die im Juli stattfinden, spielen The National eine größere Tour zum Album. Tickets gibt es ab Donnerstag, den 7. März zm 10 Uhr bei Eventim. Die Band wurde außerdem als letzter Headliner für das ungarische Sziget Festival bestätigt.

Erst gestern war ein Podcast erschienen, in dem die Band zusammen mit Journalisten die Texte auf dem Album "Boxer" analyisiert.

Stream: The National - "You Had Your Soul With You"

Video: Trailer zum Kurzfilm "I Am Easy To Find"

Cover & Tracklist: The National - "I Am Easy To Find"

01. "You Had Your Soul With You"

02. "Quiet Light"

03. "Roman Holiday"

04. "Oblivions"

05. "The Pull Of You"

06. "Hey Rosey"

07. "I Am Easy To Find"

08. "Her Father In The Pool"

09. "Where Is Her Head"

10. "Not In Kansas"

11. "So Far So Fast"

12. "Dust Swirls In Strange Light"

13. "Hairpin Turns"

14. "Rylan"

15. "Underwater"

16. "Light Years"

Live: The National

15.07. Frankfurt/Main - Jahrhunderthalle

16.07. Hamburg - Stadtpark | ausverkauft

07.-13.08. Budapest - Sziget Festival

26.11. Berlin - Columbiahalle

27.11. Berlin - Columbiahalle

01.12. Bochum - RuhrCongress

02.12. Köln - Palladium

04.12. München - Zenith

05.12. Stuttgart - Porsche Arena