Melvins kündigen Tour an

Die Melvins spielen im Sommer wieder Konzerte in den deutschsprachigen Ländern. Fans der Sludge-Grunge-Rocker dürfen sich auf sieben Shows von King Buzzo, Dale Crover und Co. freuen.

Sieben Mal werden die Melvins ab Ende Juni in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf der Bühne stehen. Karten für die Shows gibt es ab sofort bei Eventim.

Neben Sänger und Gitarrist Buzz Osborne alias King Buzzo und Schlagzeuger Dale Crover könnten dann vielleicht erneut die beiden Bassisten Jeff Pinkus (unter anderem bekannt von den Butthole Surfers) und Steven Shane McDonald (Off!, Redd Kross) zeitgleich auf der Bühne stehen. Beide waren zuletzt gemeinsam auf dem aktuellen, von den Butthole Surfers inspirierten Zwei-Bassisten-Album der Melvins, "Pinkus Abortion Technician" (2018), zu hören gewesen und im Anschluss auch mit der Band getourt.

Vor den Shows in Europa stehen für die Melvins im Mai auch noch Konzerte in Japan und ihrer Heimat USA an.

Live: Melvins

25.06. Lausanne - Les Docks

26.06. Zürich - Rote Fabrik

27.06. Wien - Arena

30.06. Leipzig - UT Connewitz

02.07. Berlin - Festsaal Kreuzberg

03.07. Hamburg - Logo

04.07. Weinheim - Cafe Central