Alice In Chains kündigen Filmprojekt namens "Black Antenna" an

Alice In Chains haben mit ihrem neuen Album "Rainier Fog" einen SciFi-Film namens "Black Antenna" inspiriert. Der soll episodenartig erscheinen, unterlegt mit allen Songs der Platte.

Der 90-minütige Film von Regisseur Adam Mason soll in zehn Episoden unterteilt erscheinen, die erste erscheine Anfang 2019. Jeder Teil ist mit einem der zehn Songs von "Rainier Fog" unterlegt, dem im August erschienenen Album von Alice In Chains. Ein erster Trailer verschafft uns einen Eindruck von Stil und Setting, verrät aber wenig über die bisher unbekannte Handlung.

Mason hatte sich schon für die Musikvideos zu "The One You Know" und "Never Fade" verantwortlich gezeigt, die eine mysteriöse, aber zusammenhängende Handlung verbindet. "Ich bin langjähriger Fan der Band", sagt Mason, "und das hier war die Gelegenheit, etwas neues und inspirierendes von einer Indie-Film-Perspektive aus zu machen. Sound und Bild von Album und Film sind dicht ineinander verwebt - das war eine fantastische Synergie, die zu diesem einzigartigen Projekt geführt hat."

Auch Alice-In-Chains-Schlagzeuger Sean Kinney ist begeistert von der Zusammenarbeit. "Wir haben schon immer mit dem Gedanken gespielt, Videos für jeden einzelnen Song eines unserer Alben zu machen. Für 'Rainier Fog' haben wir nicht nur das umgesetzt, sondern haben es gleich völlig übertrieben und einen ganzen verdammten Film daraus gemacht. Alles, was man in diesen Videos sehen wird, stammt aus 'Black Antenna' und soll auf den Release des ganzen Films vorbereiten."

Wann das erste Video der Reihe erscheint und in welchem Rhythmus die Nachfolger kommen werden, ist noch nicht bekannt. Wenn das Projekt gelingt, kommt die kürzlich zum neunten Mal für einen Grammy nominierte Grunge-Band vielleicht bald für einen Oscar in Frage.

Wer Alice In Chains live in persona sehen möchte, kann das ab Ende Mai auf einigen ausgewählten Shows tun. Tickets für ihre Show im Hamburger Stadtpark und ihr Konzert in Luxemburg mit Black Rebel Motorcycle Club gibt es bei Eventim.

Video: Trailer zu "Black Antenna"

Live: Alice In Chains + Black Rebel Motorcycle Club

31.05. Esch/Alzette - Rockhal

01.06. Zürich - Halle 622

04.06. Hamburg - Stadtpark