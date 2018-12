In Flames veröffentlichen zwei Singles, kündigen neues Album "I, The Mask" an

In Flames haben die neuen Singles "I Am Above" und "(This Is Our) House" veröffentlicht und damit ihr dreizehntes Album "I, The Mask" für das Frühjahr angekündigt.

"(This Is Our) House" ist ein sehr poppiger Track. Anders Fridén setzt fast durchgehend auf seinen Klargesang. Insbesondere der Refrain verströmt eine Menge Melancholie. "(This Is Our) House" schließt somit nahtlos an die Enwticklung an, die vor zehn Jahren auf "A Sense Of Purpose" begonnen hatte. Der Text handelt davon, sich gegen die regelmäßigen Widerstände im Leben durchzusetzen und für sich selbst und andere einzustehen.

Dass das vorab angeteaserte "I Am Above" eine härtere Richtung einschlägt, wird bereits beim Double-Bass-Intro klar. Zwar hat der Song ebenfalls einen melodischen Refrain, doch in den Strophen growlt Fridén wie in "Clayman"-Zeiten zu einem stampfenden Schlagzeug-Beat. Damit legt der Song einen gelungenen Spagat zwischen der klassischen und der modernen Ära von In Flames hin. Auch dazu gibt es ein Video zu sehen, in dem der schwedische Schauspieler Martin Wallström (bekannt aus der Serie "Mr. Robot") den Track eindringlich lip-synct.

Beide Songs werden Teil der neuen Platte "I, The Mask" sein. Das Album erscheint am 1. März via Nuclear Blast. Fridén hatte angekündigt, dass das Album an "Sounds Of A Playground Fading" erinnere und "schneller als 'Battles'" aus dem Jahr 2016 sei. Von den neuen Singles bestätigt das allerdings nur "I Am Above".

Im Frühjahr kommt die Melodic-Death-Metal-Band auf Europa-Tour. Nach einigen Shows in Schottland und England spielen In Flames auch Konzerte in Belgien, Frankreich und der Schweiz.

Video: In Flames - "(This Is Our) House" (Lyric-Video)

Video: In Flames - "I Am Above"

Cover & Tracklist: In Flames - "I, The Mask"

01. "Voices"

02. "I, the Mask"

03. "Call My Name"

04. "I Am Above"

05. "Follow Me"

06. "(This Is Our) House"

07. "We Will Remember"

08. "In This Life"

09. "Burn"

10. "Deep Inside"

11. "All the Pain"

12. "Stay with Me"

Live: In Flames

10.04. Antwerpen - Trix

18.04. Zürich - Komplex 457