Death Cab For Cutie: Quasi-Reunion von The Postal Service in Remix von "Summer Years"

Death Cab For Cutie um Ben Gibbard haben einen Remix ihres Songs "Summer Years" veröffentlicht. Der Clou: Die Neubearbeitung ist von Jimmy Tamborello, Gibbards altem Partner bei The Postal Service - und genau nach denen klingt der Remix.

2003 hatte Death Cab For Cutie-Kopf Ben Gibbard mit Tamborello (Dntel) das Koop-Album "Give Up" veröffentlicht - der Überraschungserfolg unter dem Namen The Postal Service blieb einmalig und zog nur zum zehnjährigen Jubiläum eine Tour und eine Live-Doku nach sich. Nun hat sich Tamborello mit "Summer Years" einen Song vom aktuellen Death-Cab-Album "Thank You For Today" vorgenommen, wie die Band stolz auf Twitter verlauten ließ - und die Neubearbeitung klingt genau nach dem gefeierten Elektro-Indiepop-Projekt.

Tamborellos Remix fungiert zugleich als Ankündigung: Death Cab For Cutie werden im Frühjahr 2019 auf eine US-Tour gehen. Zuvor ist allerdings Europa an der Reihe, wobei die Shows in Berlin und Hamburg bereits ausverkauft sind. Tickets für den verbliebenen Termin in Köln (mit Unterstützung von The Beths) sind bei Eventim erhältlich.

Zuletzt hatten Death Cab For Cutie zu Ehren des verstorbenen Scott Hutchison den Song "My Backwards Walk" von dessen Band Frightened Rabbit gecovert. Außerdem läuft über die Band zurzeit eine vorweihnachtliche Spendenaktion zu Gunsten der American Cancer Society.

Stream: Death Cab For Cutie - "Summer Years (Jimmy Tamborello Remix)"

Tweet: Death Cab For Cutie kündigen Remix von "Summer Years" an

Hey folks, we have two exciting things to announce today!



There's a new remix of "Summer Years" by our old friend @jimmytamborello - who you may remember from a little band called @PostalService. https://t.co/V9ifY8vKkl pic.twitter.com/SfxU7N8rE0 — Death Cab for Cutie (@dcfc) 4. Dezember 2018

VISIONS empfiehlt:

Death Cab For Cutie + The Beths

06.02. Köln - Live Music Hall

07.02. Berlin - Astra Kulturhaus | ausverkauft

09.02. Hamburg - Große Freiheit 36 | ausverkauft