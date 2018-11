VISIONS empfiehlt: Jera On Air kündigt erste Bandwelle an

Das niederländische Jera On Air Festival hat die erste Bandwelle für das nächste Jahr angekündigt. 21 Acts stehen für das Juniwochenende bereits fest - und versprechen, ein Fest für Fans von Punk, Hard- und Metalcore zu werden.

Das Jera On Air findet vom 27. bis 29. Juni in Ysselsteyn statt. Das liegt in der Nähe von Venlo und ist damit nur rund 20 Kilometer von der deutschen Grenze entfernt. Im vergangenen Jahr hatten hier unter anderem Billy Talent, NOFX und Touché Amoré gespielt. Dieses Jahr verspricht nicht weniger.

In der ersten Ankündigungswelle für das Jera On Air 2019 finden sich mit Converge, Ignite und Turnstile neue und alte VISIONS-Favoriten. Generell darf man sich auf einige Melodic-Hardcore-Spezialisten freuen, darunter Such Gold und Mute aus Québec. Härteres Hardcore-Geballer machen Harm's Way und Crystal Lake aus Tokio.

Neben weiteren Größen wie Hatebreed und Terror gibt es auch eine starke Metalcore-Fraktion, aktuell besetzt mit Hundredth, As It Is, Whitechapel und weiteren Bands.

Das komplette Line-up findet ihr unten auf dem aktuellen Flyer. Bisher bestätigt waren die wiedervereinigten Punkrocker Heideroosjes, selbst aus den Niederlanden.

Tickets für das von VISIONS präsentierte Festival bekommt ihr auf der Festivalwebseite.

Bild: Flyer fürs Jera On Air 2019

VISIONS empfiehlt:

Jera On Air

27.-39.06. Ysselsteyn - Agrobaan 15