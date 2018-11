Smashing Pumpkins kündigen Europa-Tour an

Foto: Olivia Bee

Die Smashing Pumpkins haben im Rahmen ihrer Reunion mit alten Bandmitgliedern endlich auch Europa-Konzerte angekündigt. Allerdings sind es bislang nicht so viele Shows wie von vielen Fans wohl erhofft - und der Vorverkaufs-Modus könnte für Verstimmungen sorgen.

Nachdem die Smashing Pumpkins in ihrer Reunion-Besetzung mit drei Vierteln ihrer Originalmitglieder derzeit schon in den USA auf Tour sind, ein bis dato exklusives Gastspiel bei Rock am Ring und Rock im Park angekündigt sowie je ein Konzert in England und Italien gespielt hatten, gibt es nun weitere Europa-Shows.

Die Freude darüber dürfte für manche Fans allerdings getrübt sein: Lediglich ein eigenes Konzert in Deutschland abseits der Festivaltermine steht bisher auf dem Plan, am 5. Juni 2019 spielen die Pumpkins in der Berliner Zitadelle. Eigene Konzerte in Österreich und der Schweiz fehlen bisher ganz, wer mehr als eine Show sehen will, kommt um eine Reise ins europäische Ausland nicht herum.

Zudem könnte der Vorverkauf Unmut provozieren: Zwar fasst die Zitadelle Spandau einige Tausend Fans, sollten aber viele Anhänger aus dem Umland oder sogar Ausland anreisen wollen, könnten Tickets knapp werden. Da es ab Mittwoch, den 28. November um 10 Uhr zunächst einen exklusiven Vorverkauf für Telekom-Kunden gibt und der reguläre Vorverkauf erst am Freitag, den 30. November um 10 Uhr startet, könnten durchaus Fans leer ausgehen. Genau dieser Fall war kürzlich beim sehr ähnlich konzipierten Vorverkauf für das exklusive Berlin-Konzert von Tool 2019 eingetreten, das ebenfalls in einer großen Halle stattfindet.

Ob noch weitere Konzerte folgen sollen, ist derzeit unklar. Zumindest Festivalshows könnten den Tourplan noch ergänzen, in der Vergangenheit kam es auch vor, dass manche Konzerte aufgrund von Sperrklauseln erst angekündigt worden waren, wenn nahegelegene Termine ausverkauft waren.

Die Smashing Pumpkins werden die Konzerte auch mit Material ihres neuen Studioalbums "Shiny And Oh So Bright, Vol. 1" bestreiten, im Vordergrund aber soll Material der ersten fünf Alben von 1991 bis 2000 stehen. Nach der Wiederannäherung von Pumpkins-Frontmann Billy Corgan und den Original-Mitgliedern Jimmy Chamberlin und James Iha stehen dann drei Viertel der 90er-Jahre-Erfolgsbesetzung der Band auf der Bühne. Lediglich Bassistin D'arcy Wretzky ist nicht dabei, sie hatte sich mit Corgan überworfen, weil dieser ihre Beteiligung an der Reunion habe minimieren wollen.

Live: Smashing Pumpkins

01.06. Kvaerndrup - Heartland Festival

05.06. Berlin - Zitadelle

06.06. Prag - Forum Karlin

07.06. Nürburgring - Rock am Ring

09.06. Nürnberg - Rock im Park

10.06. Antwerpen - Lotto Arena

11.06. Amsterdam - AFAS Live

Facebook-Post: Smashing Pumpkins kündigen Europa-Konzerte an