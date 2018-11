A Perfect Circle streamen Cover von AC/DCs "Dog Eat Dog"

Gestern strahlte BBC Radio 1 in der "Rock Show With Daniel P Carter" eine Cover-Version von AC/DCs "Dog Eat Dog" aus - gespielt von A Perfect Circle.

Das Stück ist nicht das erste, was A Perfect Circle in ihrer Laufbahn covern. Immerhin veröffentlichte die Band um Sänger Maynard James Keenan 2004 das größtenteils aus Covern bestehende Album "Emotive". Am Black Friday am 23. November wird die Band eine Seven-Inch-Single für den Song "So Long And Thanks For All The Fish" veröffentlichen - darauf wird das AC/DC-Cover die B-Seite sein.

"So Long And Thanks For All The Fish" stammt vom im April erschienenen APC-Album "Eat The Elephant". Zu dem Song ist früher in diesem Monat auch ein Video entstanden.

Der Original-Song stammt von AC/DCs Album "Let There Be Rock" von 1977. A Perfect Circles Version lässt sich hier im Stream der Show ab Minute 16:57 anhören.

Ab Mitte Dezember kommen A Perfect Circle dann für drei Daten in den deutschsprachigen Raum. Karten gibt es bei Eventim.

Live: A Perfect Circle

10.12. Köln - Palladium

13.12. Hamburg - Sporthalle Hamburg

16.12. Wien - Stadthalle