Muse zeigen futuristisches Video zu "Algorithm", Terry Crews spielt Hauptrolle

Foto: Screenshot Youtube

Muse setzen ihre SciFi-Videoserie zum neuen Album "Simulation Theory" fort: Im Clip zu "Algorithm" taucht Schauspieler Terry Crews in der Hauptrolle in digitale Welten ab.

Im Video zu "Dig Down" kämpfte sich eine Frau aus einem "1984"-artigen Gefängnis eines Überwachungsstaates heraus, im folgenden Clip zu "Thought Contagion" ist sie dann als Videospiel zu sehen, während in einer nächtlichen Cyberpunk-Umgebung eine "Thriller"-Hommage-Tanznummer abläuft un am Ende Muse-Frontmann Matt Bellamy aus einem Lamborghini stieg.

Mit dem raste der Sänger und Gitarrist dann im Video zu "Something Human" Verfolgern davon und in eine digitale, von "Tron"-inspirierte Dimension hinein, in der er im Video zu "The Dark Side" einen Neon-Highway entlang fuhr. Alle Clips waren nicht nur durch ihre Enden und Anfänge verbunden, sondern auch durch ihre Referenzen an SciFi-Filme, digitale Welten und Spielautomaten als bedeutende Gegenstände innerhalb der Story.

Das setzt sich mit dem neuen Clip zu "Algorithm" fort: Terry Crews entnimmt einem mysteriösen Wesen DNA und schafft damit einen Weg in die digitale Welt - durchzogen von Anspielungen auf Filme wie "Gremlins", "Tron", "Alien" oder "2001 - Odyssee im Weltraum". In die fremde Dimension rast er mit seinem Motorrad, um sich dort bösen Mächten zu stellen. "We are caged in simulations" singen Muse dazu zum hypnotischen Synthie-Alternative-Pop.

Das neue Muse-Album "Simulation Theory", von dem Algorithm stammt, ist heute erschienen.

Im kommenden Jahr spielen Muse zur neuen Platte große Arena-Shows in Europa. Der Vorverkauf startet für ausgewählte Fan-Gruppen bereits am 13. November um 10 Uhr, regulär gibt es erst ab dem 16. November um 10 Uhr Tickets. In unserer vorherigen News findet ihr alle Details zum Bestellvorgang.

Video: Muse - "Algorithm"

Live: Muse

29.05. Graz - Stadthalle Graz

29.06. Köln - Rhein Energie Stadion

03.07. Zürich - Hallenstadion