Zeal & Ardor bieten exklusives Livealbum auf kommender Tour an

Zeal & Ardor predigen ihren Black-Metal-Gospel ab nächster Woche auf ihrer Tour. Nur hier wird man ihren ersten Live-Release vorbestellen können.

Auf den kommenden Konzerten von Zeal & Ardor, dem außergewöhnlichen Black-Metal-Projekt des Schweizer Musikers Manuel Gagneux, wird es am Merchstand die Möglichkeit geben, eine Vinyl vorzubestellen, die es sonst nirgendwo gibt. "Live In Montreux" enthält sieben Aufnahmen von ihrer Show beim Schweizer Montreux Jazz Festival, die am 5. Juli stattgefunden hatte.

Die Band teilte die Tracklist, die aus Songs der beiden bisher erschienenen Alben "Devil Is Fine" (2016) und "Stranger Fruit" (2018) besteht und auch die Adult-Swim-Single "Baphomet" enthält, und das Albumcover auf Facebook. Wer die Platte bei den Konzerten vorbestellt, soll sie im Dezember geliefert bekommen.

Noch ein Grund mehr, Zeal & Ardor auf einem der kommenden Tourstopps live zu erleben. Überzeugen kann man sich auch mit einer Live-Aufnahme ihres Auftritts beim Lowland Festival. Karten für die von VISIONS präsentierte Tour gibt es bei Eventim.

Facebook-Post: Cover und Tracklist des kommenden Livealbums

VISIONS empfiehlt:

Zeal & Ardor

15.11. München - Feierwerk*

20.11. Berlin - Columbia Theater*

21.11. Hamburg - Knust*

28.11. Köln - Essigfabrik**

14.12. Zürich - Dynamo

15.12. Basel - Kaserne

* mit Nyos ** mit Zatokrev