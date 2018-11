Slipknot veröffentlichen neuen Song "All Out Life"

Slipknot haben überraschend den neuen Song "All Out Life" veröffentlicht. Er feierte Premiere in Zane Lowes Radiosendung Beats 1, wo Frontmann Corey Taylor die Hintergründe erläuterte - und "eines der dunkelsten Kapitel in Slipknots Geschichte" ankündigte.

"All Out Life" fängt als ganz klassischer Slipknot-Track an: Rasendes, tiefes und groovendes Riff, das Schlagzeug stürmt hinterher, und wer zu nah ran geht, bekommt etwas von Corey Taylors Schaum vor dem Mund ab. Nach ein paar markanten Mülltonnenschlägen von Shawn "Clown" Crahan fährt der Song etwa nach der Hälfte komplett runter und geht in einen militärischen Marsch über. Taylor skandiert durch ein Megaphon, als wolle er die Revolution anzetteln - und die kommt danach mit einem monströsen Blastbeat.

"[Der Song ist] ein Schlachtruf für uns alle", verrät Taylor im Interview mit Radiomoderator Zane Lowe. "Es geht darum, dass wir zusammenkommen und sagen: 'Weißt du was. Lass uns nicht über das Alte reden. Lass uns über das Neue reden. Über das, was ist. Was gut ist, was echt ist, und dann stellen wir uns dahinter und fangen an, die Dinge zu lieben die wichtig sind, weil hinter ihnen eine Geschichte steckt und nicht, weil sie bloß das nächstbeste Ding sind."

Der Song ist ein erster Vorgeschmack auf das, was für Slipknot ansteht: eines der "dunkelsten Kapitel in Slipknots Geschichte", wie Taylor es nennt. Über das nächste Album verriet er: "Es ist kompliziert, es ist düster, es ist heavy, es ist melodisch, es ist böse, es ist wütend und es ist echt, es ist verdammt roh und es wird um viele Dinge gehen, die die Leute gerade in ihrem Leben brauchen."

Zuletzt hatte Taylor die Platte für Anfang 2019 in Aussicht gestellt. Das passt zu Slipknots Tourkalender: Im Frühsommer werden sie zwei Arenakonzerte in Deutschland spielen, außerdem sind sie Headliner bei Rock am Ring und Rock im Park sowie dem Nova Rock und Greenfield Festival. Tickets für die Arenashows gibt es bei Eventim.

Stream: Slipknot - "All Out Life"

Live: Slipknot

07.-09.06. Nürburg - Rock am Ring

07.-09.06. Nürnberg - Rock im Park

13.-15.06. Interlaken - Greenfield Festival

14.-16.06. Nickelsdorf - Nova Rock Festival

17.06. Leipzig - Arena Leipzig

18.06. Hannover - TUI Arena