VISIONS Premiere: Grzegorz stellt sein Solo-Debüt "33" vor

Foto: Fabian Willi Simon

Produzent Grzegorz Olszowka kennt man vornehmlich für seine Studioarbeit mit K.I.Z., Kraftklub und den Donots. Jetzt beweist er sein Können auch als Solomusiker. Das Debüt "33" ist ein eklektischer Mix aus Industrial, New Wave, Gothic, Prog, Pop und Black Metal. Wie das klingen soll? Hört es bei VISIONS vorab im Stream.

Das Album beginnt mit dem harten Industrial-Stampfer "Home", zu schleppenden Riffs beginnt Grzegorz, wütend zu brüllen - doch das klingt im nächsten Track schon ganz anders: Mit sphärischen Synths und melodischer Pop-Hook klingt das gleich mehr nach New Wave als nach Marilyn Manson. Das traurige "I've Lost My Friends To Cocaine" startet als Placebo-ähnlicher Alternative-Hit, dann rollt die Sludge-Walze drüber. Die Songs auf Grzegorzs Debüt "33" können von jetzt auf gleich komplett mit dem eigenen Sound brechen.

Die nötige Härte bringt Paul Seidel von The Ocean am Schlagzeug mit. Er lässt keine Gelegenheit für einen mächtigen Trommelwirbel aus und entfesselt ab dem Black-Metal-Track "Full Of You" die ersten von vielen folgenden Blastbeats. Zusammen erforschen er und Grzegorz mit allen dazu passenden Klangfarben den bevorstehenden Weltuntergang, von der leisen Ambient-Collage bis zur erdrückenden Wall-of-sound zum Schluss.

"Wenn ich ein Gefühl von Hoffnung brauche", sagt Grzegorz, "dann hilft mir oft solche Musik mehr, die nicht explizit sagt, dass alles okay werden wird und es noch Hoffnung gibt. Ich brauche jemanden, der mitfühlt und mir sagt, dass ich mit meiner Hoffnungslosigkeit, meinem Schmerz und meiner Wut nicht allein bin, und dass es okay ist, sie zu fühlen und zu kanalisieren. [...] Der Weg 'heraus' ist in vielerlei Hinsicht der Weg 'hindurch'. Wenn ich diese Art der Musik für jemanden machen kann, sollte ich das tun."

"33" erscheint offiziell morgen und wird dann auf seiner Bandcamp-Seite erhältlich sein. Zu den Songs "I've Lost My Friends To Cocaine", "Nuclear Option" und "War Is For Everyone" gibt es auch imposante Musikvideos zu sehen.

Album-Stream: Grzegorz - "33"