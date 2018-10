VISIONS empfiehlt: Hot Water Music kündigen "No Division"-Albumshows an

Hot Water Music präsentieren eine weitere Besonderheit für das nächste Jahr: Zum 25. Bandjubiläum im November 2019 werden die Punkrocker auch ihr Album "No Division" in voller Länge spielen.

Im nächsten Jahr feiern Hot Water Music ihr 25-jähriges Bandbestehen - und haben sich dafür so einige Besonderheiten überlegt. Erst kürzlich hatten sie angekündigt, 2019 auf den bislang größten Headliner-Shows ihrer Bandgeschichte ihre Platte "Caution" in voller Länge zu spielen. Gleichzeitig wollen die Punkrocker ihren Fans dann aber auch eine bunte Zusammenstellung aus verschiedenen Songs ihrer Karriere sowie einige Überraschungen präsentieren.

Jetzt legen Hot Water Music noch einmal nach: Auf zwei weiteren exklusiven Shows möchte die Band im nächsten Jahr auch ihr 1999er-Album "No Division" komplett live spielen. Im Gegensatz zu den Konzerten für ihre "Caution"-Platte haben sie sich dafür allerdings bewusst kleinere Locations als gewohnt ausgesucht. Tickets für diese besonderen Clubshows gibt es ab Freitag, den 26. Oktober um 10 Uhr bei Eventim.

Aber auch an neuem Material mangelt es den Gainesville-Punks nicht: Erst im vergangenen Monat hatten sie die B-Seite "I Will Be" aus den Sessions zu ihrem aktuellen Album "Light It Up" präsentiert.

Im August hatten wir Hot Water Music zudem bei einer Show in Münster besucht und dort einen ganzen Tag mit ihnen verbracht - die ganze Geschichte gibt es in der VISIONS Ausgabe 306 zu lesen.

VISIONS empfiehlt:

Hot Water Music

20.11.2019 Köln - Gebäude 9 ("No Divison")

21.11.2019 Berlin - Lido ("No Divison")

22.11.2019 Berlin - Columbiahalle ("Caution")

23.11.2019 Köln - Palladium ("Caution")