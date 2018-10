VISIONS empfiehlt: Pascow kündigen Tour zu neuem Album "Jade" an

Foto: Andreas Langfeld & Kay Özdemir

Natürlich gehen Pascow mit ihrem neuen Album "Jade" auch richtig auf Tour: Nach der Release-Show im Januar folgen im April weitere Shows der rheinland-pfälzischen Punkrocker.

Elf Shows werden Pascow ab Mitte April spielen und dabei nicht nur in Deutschland auftreten, sondern auch in der Schweiz einen Stopp einlegen. Karten gibt es ab dem 15. Oktober um 10 Uhr exklusiv bei Tante Guerilla über die offizielle Webseite der Band.

Natürlich werden dann auch schon die Songs der neuen Platte "Jade" zum Programm gehören. Die hatte die Band innerhalb von drei Wochen mit Produzent Kurt Ebelhäuser (Blackmail, Scumbucket) eingespielt. Einen Einblick in die Albumproduktion hatten wir in VISIONS 306 gegeben. Laut Band soll das Album textlich eindeutiger und weniger kryptisch ausgefallen sein.

Erscheinen wird "Jade" nun am 25. Januar 2019. Fans können die Platte bereits in jeweils einer regulären und einer Spezial-Edition auf CD und Vinyl im Tante Guerilla Shop vorbestellen. Dort gibt es auch Tickets für die Releaseshow, mit der Pascow am Tag des Erscheinens ihre neue Platte in der Neuen Gebläsehalle in Neunkirchen feiern.

Schon im Frühjahr 2018 hatten Pascow ein neues Album in Aussicht gestellt und wegen der Studioarbeit in diesem Jahr nur wenige Konzerte gespielt. 2017 hatte das Quartett die Banddoku "Lost Heimweh" veröffentlicht und hatte diese auch im Zuge einer Film- und Konzerttour vorgestellt. Ihr aktuelles, fünftes Studioalbum "Diene der Party" war bereits 2014 erschienen.

VISIONS empfiehlt:

Pascow

25.01. Neunkirchen - Neue Gebläsehalle

17.04. Hannover - Faust

18.04. Jena - Kassablanca

19.04. Zürich - Dynamo

20.04. Freiburg - Waldsee

22.04. München - Strøm

23.04. Stuttgart - Universum

24.04. Erlangen - E-Werk

25.04. Köln - Gloria

26.04. Berlin - SO36

27.04. Hamburg - Uebel & Gefährlich

28.04. Leipzig - Conne Island