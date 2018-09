Hardrocker Greta Van Fleet kündigen Debütalbum an, streamen neuen Song "Watching Over"

Foto: Universal Music

Die US-Hardrock-Hoffnung Greta Van Fleet hat offiziell ihr Debütalbum "Anthem Of The Peaceful Army" für Mitte Oktober angekündigt. Mit "Watching Over" gibt es auch noch einen weiteren Song daraus vorab zu hören.

Greta Van Fleet gelten schon seit dem vergangenen Jahr als einer der vielversprechendsten Nachwuchs-Acts im Hardrock. Mit ihrer Debüt-EP "Black Smoke Rising" vom April 2017 untermauerte die Band aus Frankenmuth, Michigan diesen Status, im November 2017 folgte noch die Doppel-EP "From The Fires", auf der neben den vier Songs von "Black Smoke Rising" auch noch vier weitere Tracks enthalten waren.

Am 19. Oktober steht nun endlich das Debütalbum der Band an. "Anthem Of The Peaceful Army" erscheint dann via Republic/Universal. Greta Van Fleet hatten schon im Juni bekräftigt, das Album noch in diesem Jahr veröffentlichen zu wollen.

Bei der Platte handelt es sich laut einer Pressemitteilung um ein Konzeptalbum, das die Idee vom Zyklus des Lebens zwischen Leben und Tod, Anfang und Ende in Texten zu Neuanfängen, Liebe, Redlichkeit, Unschuld, Abenteuer, Vielfalt und Frieden spiegelt.

Was Fans damit erwartet, bestätigt die Band noch einmal mit der neuen Vorabsingle "Watching Over": Led Zeppelin-Stimme, opulente 70s-Hardrock-Riffs und in diesem Fall ein leicht psychedelischer Touch im Mid-Tempo bilden das Fundament für die leicht philosophischen und spirituellen Erzählungen.

Zuvor hatten Greta Van Fleet schon den dynamischeren Rocker "When The Curtain Falls" präsentiert und ihm auch ein passendes Video zur Seite gestellt.

Ende Oktober ist die Band für drei Konzerte in Deutschland, die teils wegen großer Nachfrage schon in größere Locations verlegt werden mussten. Karten gibt es bei Eventim.

Stream: Greta Van Fleet - "Watching Over"

Cover & Tracklist: Greta Van Fleet - "Anthem Of The Peaceful Army"

01. "Age Of Man"

02. "The Cold Wind"

03. "When The Curtain Falls"

04. "Watching Over"

05. "Lover Leaver (Taker Believer)"

06. "You're The One"

07. "The New Day"

08. "Mountain Of The Sun"

09. "Brave New World"

10. "Anthem"

Live: Greta Van Fleet

30.10. Hamburg - Sporthalle Hamburg

01.11. Köln - Palladium

07.11. Berlin - Columbiahalle