VISIONS empfiehlt: Mike Vennart streamt neuen Song "Spider Bones", kündigt Konzerte in Deutschland an

Seit geraumer Zeit schon rührt der ehemalige Oceansize-Frontmann Mike Vennart die Trommel für sein kommendes Album "To Cure A Blizzard Upon A Plastic Sea". Parallel zum vierten neuen Song "Spider Bones" hat er nun eine Reihe Konzerte in Deutschland angekündigt - präsentiert von VISIONS.

Dabei haben Spinnen doch gar keine Knochen, Mensch! Vennart wird diese biologische Fake News allerdings nur allzu gut in seine surreale Lyrik passen. Die bisherigen Vorab-Stücke "Donkey Kong", "Immortal Soldiers" und "Sentientia" waren inspiriert von musikalischen Vorbildern wie den Cardiacs und Wegbegleitern der Marke Amplifier - in "Spider Bones" sollen nun "Metal und Madchester aufeinandertreffen", wie Vennart selbst im Facebook-Post zum Song kundgab. Inwieweit die Happy Mondays Einfluss auf den Sound hatten, kann weiter unten überprüft werden.

Zusätzlich zur Veröffentlichung von "Spider Bones" kündigte Vennart auch Konzerte in Berlin, Köln und Hamburg an - die VISIONS selbstverständlich präsentiert. Tickets für die drei Shows sind bei Eventim erhältlich. Noch diese Woche wird die Vennart-Band außerdem beim Math- und Post-Rock-Festival Arctangent in der Peripherie der englischen Stadt Bristol auftreten.

"To Cure A Blizzard Upon A Plastic Sea", Vennarts zweites Soloalbum, erscheint am 14. September bei seinem eigenen Indie-Label Medium Format. Als Gastmusiker respektive Produzent dabei sind die ehemaligen Oceansize-Kollegen Steve Durose und Richard "Gambler" Ingram. Zuletzt war Vennart - wie Ingram - bei der MTV Unplugged-Aufzeichnung von Biffy Clyro als Livemusiker dabei. Sein erstes Soloalbum "The Demon Joke" war 2015 erschienen, ein Jahr darauf folgte das Debütalbum des Alternative-Experimental-Projekts British Theatre - auch hier war Ingram musikalischer Partner.

Video-Stream: Vennart - "Spider Bones"

Tourposter: Vennart in Deutschland

VISIONS empfiehlt:

Vennart

11.11. Berlin - Bi Nuu

12.11. Köln - CBE

14.11. Hamburg - Knust