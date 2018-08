Newsflash (Smashing Pumpkins, Mike Patton, Adolescents u.a.)

Neuigkeiten von den Smashing Pumpkins, Mike Patton, Adolescents, Ghastly Sound, Mirrors For Psychic Warfare, Earth Ship, Tom Morello, Soulfly, The Pineapple Thief, den Leoniden, Jeff The Brotherhood und Totos Hashpipe.

+++ Die Smashing Pumpkins haben ein Live-Video zu "Solara" veröffentlicht. Das zeigt in Schwarzweiß eine Performance in Los Angeles Ende Juli. Vordenker Billy Corgan präsentiert dabei dieselbe Gesichtsbemalung, die er auch schon in dem bizarren Video zur Studioversion getragen hatte. "Solara" ist der erste Vorgeschmack auf das neue Album der Pumpkins. Corgan hatte dazu vor kurzem die Tracklist veröffentlicht, und verkündet, es würde von Rick Rubin produziert. Zurzeit befindet sich die Band mit drei von vier Original-Mitgliedern auf einer Reunion-Tour durch die USA. Europa-Shows erfolgen dieses Jahr bisher nur in England und Italien.

Live-Video: Smashing Pumpkins - "Solara" (Live From The Troubadour)

+++ Faith No More-Frontmann Mike Patton hat einen Gastauftritt bei einem neuen Projekt von Alain Johannes (Eleven, QOTSA). Auf "Luna A Sol" vom Alain Johannes Trio mischt sich sein Gesang mit Sludge-Riffs. Patton arbeitet an einer Vielzahl von Projekten: Zuletzt hatte er mit der Hardcore-Supergroup Death Cross auf sich aufmerksam gemacht und einen Soundtrack zur Verfilmung der Stephen King-Novelle "1922" veröffentlicht.

Video: Alain Johannes Trio - "Luna A Sol"

+++ Die Adolescents haben einen neuen Song veröffentlicht. "Mama Madonna & Me" bietet eingängig-melodischen Punk. Der Track ist eine B-Seite zu ihrem aktuellen Album "Cropduster" und erscheint als Beilage des kommenden "New Noise Magazine" auf einer herzförmigen Flexi-Disc. Adolescents-Bassist Steve Soto war Ende Juni überraschend verstorben, die Band hatte kürzlich allerdings erklärt, vorerst weiter auftreten zu wollen. Live-Ersatz ist Brad Logan (u.a. F-Minus).

Stream: Adolescents - "Mama Madonna & Me"

+++ Die Southern-Metal-Band Ghastly Sound hat einen neuen Song mit Video veröffentlicht. "Crippler Crossface" walzt mit Thrash-Riffs über den Hörer. Der Clip zeigt eine hektisch geilmte Performance des Songs. Anlass für die Veröffentlichung ist ein anstehender Slot auf dem Psycho Las Vegas Festival. Die aktuelle EP "Bottom" hatten Ghastly Sound vergangenen Dezember veröffentlicht.

Video: Ghastly Sound - "Crippler Crossface"

+++ Mirrors For Psychic Warfare haben eine neue Platte angekündigt und einen Teaser vorausgeschickt. Das Nebenprojekt von Neurosis-Sänger Scott Kelly und dem Produzent Sanford Parker veröffentlicht am 28. September seine neue Platte "I See What I Became". Der Album-Trailer unterlegt psychedelische Bilder mit verstörenden Ambient-Sounds. Das Debütalbum von Mirrors For Psychic Warfare war 2016 erschienen.

Album-Trailer: Mirrors For Psychic Warfare - "I See What I Became"

+++ Earth Ship haben die Arbeiten an ihrer kommenden Platte beendet und einige Deutschlandkonzerte angekündigt. Die Doom-Metal-Band postete auf ihrer Facebook-Seite einen kurzen Clip aus dem Studio mit der Unterschrift "Es ist fertig!!" Das noch aktuelle Albume "Hollowed" war 2016 erschienen. Außerdem kommen Earth Ship im November für fünf Termine nach Deutschland. Tickets gibt es unter anderem bei Eventim.

Video: Earth Ship melden sich aus dem Studio

Live: Earth Ship

10.10. Bochum - Bahnhof Langendreer*

14.10. Berlin - SO36*

18.10. Weinheim - Cafe Central*

13.11. Hamburg - Fundbureau

14.11. Osnabrück - Bastard Club

15.11. Köln - Sonic Ballroom

16.11. Dresden - Loco

17.11. Berlin - Cassiopeia

* mit <a href=2https://www.visions.de/artists/1013/crowbar" >Crowbar

+++ Tom Morello hat einen neuen Song mit prominenten Gästen veröffentlicht. "Rabbit's Revenge" baut auf treibendem Schlagzeug und punkigen Riffs auf, über die die Gastrapper Big Boi und Run The Jewels-Mitglied Killer Mike ihre Zeilen legen. Der Song ist ein weiterer Vorgeschmack auf Morello's Album "The Atlas Underground". Zur Ankündigung dessen hatte er bereits zwei Songs veröffentlicht und kurze Zeit später ein Video zu "We Don't Need You" nachgelegt. Die Platte erscheint am 12. Oktober.

Stream: Tom Morello - "Rabbit's Revenge" fest. Bassnectar, Big Boi, Killer Mike

+++ Soufly haben den neuen Song "Evil Empowered" veröffentlicht und ihr neues Album "Ritual" für den 19. Oktober angekündigt. Der Track baut mit fauchendem Gesang und knarrenden Riffs viel Druck auf. Zuletzt hatte die Band um Max Cavalera den Song "The Summoning" live präsentiert.

Stream: Soulfly - "Evil Empowered"

+++ The Pineapple Thief haben den neuen Song "Try As I Might" mit Video vorgestellt. Der hymnische Alternative-Rocker unterlegt ein Video, in dem Bandchef Bruce Soord als Krankenhaus-Patient eine Reise zwischen Traum und Realität unternimmt. Enthalten ist "Try As I Might" auf dem kommenden Album "Dissolution", das am 31. August bei Kscope erscheint. Im September spielt die Progrock-Band eine Reihe von Konzerten in Deutschland. Tickets gibt es bei Eventim.

Video. The Pineapple Thief - "Try As I Might"

Live: The Pineapple Thief

17.09. Bremen - Schlachthof

18.09. Hannover - Musikzentrum

19.09. Berlin - Lido

25.09. Wien - Szene

26.09. München - Backstage

27.09. Aschaffenburg - Colos Saal

28.09. Köln - Live Music Hall

+++ Leoniden haben ein Video für den Song "River" vorgestellt. Dieses zeigt eine kunstvoll inszenierte Performance des poppigen Indie-Disco-Tracks vom neuen Album "Again", das am 26. Oktober erscheint. Zuvor hatte das Duo bereits die ebenfalls sehr engängige Single "Kids" vorgestellt. Leoniden spielen dieses Jahr eine Vielzahl von Konzerten in Deutschland. Tickets gibt es bei Eventim.

Video: Leoniden - "River"

Live: Leoniden

11.08. Großefehn - Großefehn Open Air

16.08. Lichterfeld - Artlake Festival

17.08. Hamburg - Dockville Festival

18.08. Bonn - Green Juice Festival

19.08. Karben - Karben Open Air

25.08. Zürich - Zürich Openair

01.09. Homberg - Musikschutzgebiet Festival

01.11. Bremen - Tower

02.11. Göttingen - Musa

03.11. Münster - Gleis 22

07.11. Hamburg - Knust

08.11. Berlin - Lido

09.11. Leipzig - Naumann's

10.11. Chemnitz - Atomino

12.11. Wien - B72

14.11. Graz - Forum Stadtpark

15.11. Salzburg - Rockhouse

16.11. Linz - Posthof

21.11. Zürich - Exil

22.11. Bern - Rössli

23.11. Basel - Sommercasino

24.11. Freiburg - Artik

25.11. Heidelberg - Halle 02

27.11. Stuttgart - Clubcann

28.11. Luxemburg - Carré Rotondes

29.11. Wiesbaden - Schlachthof

04.12. Aachen - Musikbunker

05.12. Köln - Gebäude 9

06.12. Oberhausen - Druckluft

07.12. Hannover - Musikzentrum

08.12. Rostock - Peter Weiss Haus

14.12. Kiel - Pumpe

+++ Jeff The Brotherhood streamen den neuen Song "Camel Swallowed Whole". Dieser ist mit psychedelischem Groove und wabernden Gitarren eine merkliche Abkehr vom früheren rockigen Sound der Band, ähnlich wie die erste Single "Parachute". Beide Songs entstammen dem Album "Magick Songs", das am 7. September erscheint.

Stream: Jeff The Brotherhood - "Camel Swallowed Whole"

+++ Toto haben eine Studioversion ihres Covers des Weezer-Songs "Hash Pipe" veröffentlicht. Diese bleibt nahe am Original, fügt Toto-typisch aber einige käsige Keyboard-Flächen hinzu. Die Studio-Cracks können eben nicht aus ihrer Haut. Hintergrund ist ein Spaß der Bands untereinander: Nachdem eine skurille Fan-Kampagne zu einem viralen Weezer-Cover von Totos Gassenhauer "Africa" geführt hatte, performten Toto kürzlich eine Live-Version der Kiffer-Songs vom "Grünen Album".

Stream: Toto - "Hash Pipe"