Fucked Up veröffentlichen zwei neue Songs, kündigen Album "Dose Your Dreams" an

Neue Songs, neues Album, große US-Tour: Die Hardcore-Querdenker Fucked Up haben ihre Albumpause mit einem Knall namens "Raise Your Voice Joyce" beendet - und daran etwas Sanftes gehängt.

Einfach oder offensichtlich ist am neuen Video von Fucked Up gar nichts, das ist schon klar, bevor das Saxofonsolo beginnt. Der Song "Raise Your Voice Joyce" wirkt frenetisch, dabei aber auch so präzise konstruiert, dass er nie in sich zusammenfällt. Die Überraschung folgt zur Hälfte: Nach einem langen Moment der Stille beginnt "Two I's Closed" - geschichteter Harmoniegesang mit kontemplativer Untermalung. Das Semi-Lyric-Video zeigt einen Geschäftsmann vor einer Schreibmaschine. Mit dem Ausklang zieht er sich in die Natur zurück, wo er entweder Frieden findet oder den Verstand verliert. Ein doppeldeutiges Ende.

Erscheinen werden "Raise Your Voice Joyce" und "Two I's Closed" am 5. Oktober auf dem Album "Dose Your Dreams", für das Fucked Up bei Merge einen Vertrag unterschrieben haben. Zwei Jahre hat die Band an dem 18 Stücken gearbeitet, es soll "lang, wütend, schön und all dieser Mist" sein, wie sie auf Facebook verkündete. "Dieses Album ist über die Freiheit zu leben, und neue Träume Wirklichkeit werden zu lassen in unserem Leben, das verfüttert wurde an Gier, die sozialen Medien und Verdinglichung. Und die sozialen Medien." Eine große US-Tour soll folgen, Daten für Europa sind noch nicht bekannt.

Zwischen 2014 und 2018 waren Fucked Up aber alles andere als untätig. Zuletzt war 2015 der 15-Minuten-Song "This Mother Forever" erschienen, gefolgt von der neuesten Chinesische-Tierkreiszeichen-EP "Year Of The Snake". Vor zwei Monaten erst streamte die Band die A-Seite der limitierten Seven-Inch "High Rise".

Semi-Lyric-Video: Fucked Up - "Raise Your Voice Joyce" und "Two I's Closed"

Facebook-Post: Fucked Up kündigen "Dose Your Dreams" an

Cover & Tracklist: Fucked Up - "Dose Your Dreams"

01. "None Of Your Business Man"

02. "Raise Your Voice Joyce"

03. "Tell Me What You See" 04. "Normal People"

05. "Torch To Light"

06. "Talking Pictures"

07. "House Of Keys"

08. "Dose Your Dreams"

09. "Living In A Simulation"

10. "I Don't Wanna Live In This World Anymore"

11. "How To Die Happy"

12. "Two I's Closed"

13. "The One I Want Will Comes For Me"

14. "Mechanical Bull"

15. "Accelerate"

16. "Came Down Wrong"

17. "Love Is An Island In The Sea"

18. "Joy Stops Time"