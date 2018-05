Fucked Up veröffentlichen neue Seven-Inch-Single, streamen Song "High Rise"

Die kanadischen Hardcore-Punks Fucked Up treiben ihre Fans mal wieder in den Wahnsinn mit einer auf nur 500 Exemplare limitierten Single.

Seit ihrer Gründung 2001 haben Fucked Up über 80 Veröffentlichungen herausgebracht. Gerade, was Seven-Inches angeht, ist die Band bestens aufgestellt - und es ist eine Kunst, die ganzen Kleinformate zu sammeln.

So ist auch die neue, via Tankcrimes am 15. Juni erscheinende Single auf 500 Exemplare limitiert. Vorbestellen kann man sie auf der Labelwebseite.

Auf der Single sind zwei Songs zu finden. Die A-Seite "High Rise", die es nun im Stream zu hören gibt, stammt in der Originalversion von der britischen Punk-Band The Trainspotters, die 1979 gerade mal zwei Singles veröffentlichte. Die B-Seite heißt "Tower Of Time".

Stream: Fucked Up - "High Rise"