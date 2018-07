Death Cab For Cutie stellen neuen Song "I Dreamt We Spoke Again" vor

Death Cab For Cutie haben die zweite Single aus ihrem kommenden, neunten Album vorgestellt. "I Dreamt We Spoke Again" markiert den sanften, verhuschten Einstieg in "Thank You For Today".

"I dreamt we spoke again/ It had been so long my mind filled in the blank", singt Death Cab For Cutie-Frotmann Ben Gibbard, und beschreibt damit genau die Situationen, in denen man Lücken in der Erinnerung an gute Zeiten mit Stellvertreteremotionen überdeckt. Entsprechend geschichtet und versetzt ist Gibbards Stimme in "I Dreamt We Spoke Again", das auch durch seine leicht melancholische Gitarrenfigur zu gefallen weiß.

"Thank You For Today" erscheint am 17. August bei Atlantic. Zuletzt hatten Death Cab For Cutie das Video zu "Gold Rush" gezeigt und den Song kurz darauf im US-Fernsehen gespielt. Bis die gefühligen Indierocker ihr neues Material nach Deutschland bringen, dauert es noch bis Februar 2019. Tickets zu den von VISIONS präsentierten Konzerten sind aber bereits jetzt bei Eventim erhältlich.

Lyric-Video: Death Cab For Cutie - "I Dreamt We Spoke Again"

VISIONS empfiehlt:

Death Cab For Cutie

06.02. Köln - Live Music Hall

07.02. Berlin - Astra Kulturhaus

09.02. Hamburg - Große Freiheit 36