VISIONS empfiehlt: Idles kommen auf Tour, kündigen neues Album mit neuer Single an

Idles haben ihr neues Album "Joy As An Act Of Resistance" angekündigt und streamen mit "Danny Nedelko" einen neuen Song. In dem machen sie sich für Einwanderer in Großbritannien stark. Gleichzeitig legen die Noiserocker ihren Tourplan offen: Im Herbst lärmen sie auch nach Deutschland, Österreich und in die Schweiz - präsentiert von VISIONS.

Mit "Brutalism" hatten Idles im vergangenen Jahr neben Größen wie Metz, Meat Wave und Pissed Jeans eines der besten Noiserock-Alben des Jahres abgeliefert, zumindest aber das beste Debüt. Dem folgen sie am 31. August mit der neuen Platte "Joy As An Act Of Resistance".

Nach dem Album-Opener "Colossus" streamen die Briten mit "Danny Nedelko" einen weiteren Song, der laut Frontmann Jon Talbot von Einwanderern handelt. Benannt ist er nach dem aus der Ukraine stammenden Kopf der Band Heavy Lungs aus Idles' Heimatstadt Bristol, der auch im Musikvideo zu sehen ist.

Zum beschwingten und gleichzeitig bitteren Sound der Single lässt Talbot immer wieder Namen berühmter britischer Einwanderer fallen, die Anfeindungen nationalistisch gesinnter Briten ausgesetzt waren oder sind: "My blood brother is Malala/ A Polish butcher, he's Mo Farah". Das Single-Artwork zeigt den Spruch: "Rome wasn't built in a day nor solely by the Romans".

Mit Wut und Message kommen Idles für eine ordnungsgemäße Albumtour nach Deutschland, Österreich und in die Schweiz, um ihrem Ärger Luft zu machen. Karten für die Shows bekommt ihr ab Freitag um 10 Uhr bei Eventim. Im Sommer sind sie außerdem auf einigen Festivals zu sehen.

Video: Idles - "Danny Nedelko"

VISIONS empfiehlt:

Idles

03.11. Düsseldorf - Zakk

09.11. Hamburg - Knust

10.11. Leipzig - UT Connewitz

11.11. Berlin - SO36

14.11. Wien - Flex

16.11. München - Ampere

17.11. St. Gallen - Palace

18.11. Düdingen - Bad Bonn

19.11. Zürich - Mascotte

20.11. Lausanne - Les Docks

Live: Idles

29.06. Chemnitz - Kosmonaut Festival

10.08. Rothenburg ob der Tauber - Taubertal Festival

11.08. Püttlingen-Köllerbach - Rocco Del Schlacko Festival

12.08. Wiesbaden - Kesselhaus

Cover & Tracklist: Idles - "Joy As An Act Of Resistance"

01. "Colossus"

02. "Never Fight A Man With A Perm"

03. "I'm Scum"

04. "Danny Nedelko"

05. "Love Song"

06. "June"

07. "Samaritans"

08. "Television"

09. "Great"

10. "Gram Rock"

11. "Cry To Me"

12. "Rottweiler"