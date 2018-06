Coheed And Cambria veröffentlichen Single "The Dark Sentencer", kündigen neues Album an

Coheed And Cambria haben die Pause von ihrer Saga "The Amory Wars" beendet: Ihre epische neue Single "The Dark Sentencer" ist der Auftakt zu einer fünfteiligen Reihe von Konzeptalben.

"The Dark Sentencer" hat alles, was die klassischen Coheed And Cambria auszeichnet: Mannerchöre, Claudio Sanchez' eigentümlichen Gesang, Stimmenverfremdung, Gitarren auf Kurs melodischen Space-Progrocks. Zählt man den etwa zweiminütigen Prolog mit Klavier und Erzähler hinzu - ebenfalls typisch Coheed And Cambria - knackt der Song die Zehn-Minuten-Marke. "Welcome home/ Shed your skin and expose your bones", singt Sanchez und man denkt sofort an den Fanfavoriten "Welcome Home".

Nachdem im April bereits ein erster Video-Teaser online gelandet war, veröffentlichte die Band in den vergangenen Tagen regelmäßig weitere Infos zur Saga, der "The Dark Sentencer" vorausgeht. Demnach wird noch 2018 ein neues Album beim Label Roadrunner folgen, das den Auftakt zu einer fünteiligen Reihe darstellt, so Sanchez gegenüber dem US-Sender ABC. Das titelgebende Gebilde, vermutlich auch auf dem Cover der Single abgebildet, ist ein interstellares Gefängnis, zu dem die Protagonisten reisen (müssen).

Mit dem noch unbetitelten Album beenden Coheed And Cambria ihre Pause vom großen Konzept "The Amory Wars", zu dem unter anderem sieben Alben, mehrere Comic Books, eine Graphic Novel und ein Roman gehören - und eine fast unübersichtliche Ansammlung von musikalischen Motiven und textlichen Querverweisen. 2015 war "The Color Before The Sun" erschienen, auf dem Sanchez sich eher von seinem Privatleben inspirieren ließ. Somit kehrt er erstmals seit 2013 wieder zu seinem großen Konzept zurück. Chronologisch innerhalb der Geschichte spiele der neue Teil aber nicht nach den zusammenhängenden Prequel-Alben "The Afterman: Ascension" (2012) und "The Afterman: Descension" (2013), so Sanchez, sondern nach dem vorläufigen Schluss "Good Apollo I'm Burning Star IV, Volume 2: No World For Tomorrow" von 2007.

Video-Stream: Coheed And Cambria - "The Dark Sentencer"

Facebook-Posts: Coheed And Cambria teasern "The Dark Sentencer" an