Coheed And Cambria haben einen gruseligen Clip geteilt. Der lässt auf ein neues Album hoffen, das wahrscheinlich noch dieses Jahr erscheinen wird.

Zum zischenden Sound von weißem Rauschen und schaurigen Synthesizern sehen wir auf alt getrimmte Aufnahmen aus einem Labor. Dort basteln Forscher an einem Objekt, das sich zum Schluss als Hockeymaske entpuppt - was sofort an die ikonische Horrorfigur Jason aus der "Freitag der 13."-Filmreihe erinnert. Auf der Maske steht "Call Your Mother" geschrieben.

Darüber erklingt ein Voiceover: "Know now there is no time/ Space, between the well and unknowing/ Our story starts there/ Well within our future/ Yet far beyond our past/ In a romance between a pair of unheavenly creatures".

Was klingt wie der Prolog einer Geschichte könnte das Setup für ihr nächstes Album sein: Die Band hat einen Plattenvertrag bei Roadrunner unterschrieben und blendet zum Schluss den Namen des Labels mit der Unterschrift "2018" ein.

Es würde das neunte Studioalbum der Progrocker werden. 2015 war der Vorgänger "The Color Before The Sun" erschienen. Dieser war die erste Platte, die konzeptuell nicht zu "The Amory Wars" gehörte - der Comicreihe von Sänger Claudio Sanchez, deren Geschichte auch in Coheed And Cambrias Musik jeher Einzug fand. Die Band zeigt im neuen Teaser jedoch kurz das "The Keywork"-Logo, das in ebenjenem Storyuniversum eine wichtige Symbolkraft hat.

Im vergangenen Jahr hatten Coheed And Cambria eine exklusive Show in Köln gespielt, wo sie den Fan-Favoriten "Good Apollo I'm Burning Star IV..." auf die Bühne brachten.

Video: Coheed And Cambria teasern neues Album an