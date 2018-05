Newsflash (Nathan Gray, Between You And Me, Shame u.a.)

Neuigkeiten von Nathan Gray, Between You And Me, Shame, Skeletonwitch, den Marmozets , Angry Youth Elite, Phoebe Bridgers, Galaxy Space Man, Not On Tour, Failure, Menny Messer und Gray Noir.

+++ Nathan Gray hat weitere Deutschland-Termine angekündigt. Auf seiner von VISIONS präsentierten Solo-Tour kommt der Boysetsfire-Frontmann am 17. August nach Augsburg. Außerdem hat er noch einen weiteren Festival-Gig auf dem Sommer in Altona angekündigt. Sein aktuelles Album "Feral Hymns" war am 19. Januar erschienen. Tickets für die Shows gibt es bei Eventim.

23.05. Leipzig - UT Connewitz

24.05. Berlin - Heimathafen

26.05. Iserlohn - Dechenhöhle | ausverkauft

17.08. Augsburg - Kulturhaus Göggingen

Live: Nathan Gray

16.08. Hamburg - Sommer in Altona

+++ Die Punkband Between You And Me hat ihr Debütalbum angekündigt und einen neuen Song vorgestellt. "Everything Is Temporary" erscheint am 13. Juli. Der daraus ausgekoppelte Song "Dakota" präsentiert sich mit geradliniger Akkordbegleitung und hymnischem Gesang als eingängiger Pop-Punk-Song. Das dazugehörige Video zeigt die Band in einer Turnhalle spielend, während um sie herum eine lustige Highschool-Romanze abspielt.

Video: Between You And Me - "Dakota"

Cover & Tracklist: Between You & Me- "Everything Is Temporary"

01. "Twice Shy"

02. "Move On"

03. "Dakota"

04. "Broken"

05. "Friends From '96"

06. "Good Intentions"

07. "Floral Glass"

08. "I Can’t Help It..."

09. "Catch A Break"

10. "Everything Is Temporary"

+++ Die britischen Post-Punks Shame haben für ihre Tour Zusatztermine angekündigt. Aufgrund der hohen Nachfrage kommen sie im Dezember erneut nach Hamburg, Berlin, München und Köln. Der heute Abend stattfindende Gig in Hamburg ist außerdem wie auch die bevorstehende Berlin-Show ausverkauft. In dem zuletzt erschienenen Video zur Single "Lampoon" hatten sie bereits Impressionen einer vergangenen Tour zusammengefasst. Ihr Debüt "Songs Of Praise" war im Januar erschienen. Tickets gibt es bei Eventim. Die Band hatte gestern bekannt gegeben, die "Artists For Palestine"-Bewegung bei ihrem Istrael-Boycott zu unterstützen.

Live: Shame

23.05. Hamburg - Molotow | ausverkauft

25.05. Berlin - Badehaus Szimpla | ausverkauft

26.05. München - Strom

08.12. Hamburg - Uebel & Gefährlich

09.12. Berlin - SO36

10.12. München - Strom

12.12. Köln - Luxor

+++ Skeletonwitch begeben sich auf Tour. Dabei kommt das Thrash-Metal-Kollektiv auch für einige Festivals und Clubshows nach Deutschland. Das kommende Album "Devouring Radiant Light" erscheint am 20. Juli. Es wird Skeletonwitchs erste Tour ohne Schlagzeuger Dustin Boltjes sein, der sich im März von der Band getrennt hatte. Tickets gibt es bei Eventim.

Live: Skeletonwitch

18.07. Oberhausen - Kulttempel

20.07. Bertingen - Rock unter den Eichen

21.07. Lörrach - Baden In Blut Open Air

26.07. München - Backstage

27.07. Wiesbaden - Schlachthof

+++ Auch Marmozets kommen auf Tour. Dort werden die britischen Alternative-Rocker bei drei aufeinander folgenden Terminen in Deutschland zu sehen sein. Ihr aktuelles Album "Knowing What You Know Now" war am 26. Januar erschienen. Tickets gibt es bei Eventim.

Facebook-Post: Marmozets kündigen Tour an

Live: Marmozets

28.10. Dortmund - FZW

29.10. Wiesbaden - Schlachthof

30.10. München - Strom

+++ Die Punkrocker Angry Youth Elite haben einen neuen Song namens "Again & Again" veröffentlicht. In dem Skatepunk-Lied treibt der Bass die Strophen an, dazu kommt die rotzige Stimme von Sänger Charly. Die Band performt den Track in einem Raum voller Poster einflussreicher Punkrock-Persönlichkeiten. "Again & Again" ist Teil des ersten Angry-Youth-Elite-Albums "Ready! Set! No!", welches Freitag erscheint. Aus diesem hatte die Band bereits zwei weitere Titel namens "No Matter, Who Cares" sowie "Pissed" veröffentlicht. Im Zuge des Releases spielt die Band zudem übermorgen ein Konzert in Hattingen.

Video: Angry Youth Elite - "Again & Again"

Live: Angry Youth Elite

25.05. Hattingen - HDJ

25.08. Meschede - Musiklokal Tröte

+++ Phoebe Bridgers hat im Rahmen eines Soundtracks mit Lord Huron zusammengearbeitet. Für den Soundtrack der zweiten Staffel der Netflix-Serie "Tote Mädchen lügen nicht" nahmen die beiden eine neue Version des Lord-Huron-Songs "The Night We Met" auf. Bridgers bereichert den Song durch zerbrechliche Harmonien und gehauchten Gesang, der sich nahtlos in die melancholischen Gitarrenmotive des Stücks einfügt. Bridgers war in der Vergangenheit bereits mit Bon Iver auf der Bühne zu sehen und hatte mit Conor Oberst einen Song gecovert. Ihr aktuelles Album "Stranger In The Alps" war Ende 2017 erschienen.

Stream: Lord Huron ft. Phoebe Bridgers - "The Night We Met"

+++ Die Artrocker Galaxy Space Man haben ihren neuen Song "Tempest" veröffentlicht. Neben seinen dramatischen Gitarrenriffs sind es vor allem die kraftvollen Drums, die das Lied vorantreiben. Im dazugehörigen Video begleitet eine mit Kleister verdeckte Figur den Song mit intensivem Ausdruckstanz. Die Komposition ist Teil des neuen Galaxy-Space-Man-Albums "Unravel", welches am 22. Juni erscheint. Dessen Vorgänger "...But Heaven Is Clear" war bereits 2013 erschienen.

Video: Galaxy Space Man - "Tempest"

+++ Not On Tour werden Lagwagon bei einigen Stationen ihrer Tour begleiten. Die israelischen Punkrocker spielen auf vier Konzerten der von VISIONS präsentierten Lagwagon-Tour. Das dürfte Fans der Band erfreuen: Kürzlich mussten Not On Tour leider ihre laufende Europa-Rundreise aus familiären Gründen abbrechen, weshalb ihre geplanten Auftritte unter anderem beim Booze Cruise und beim Krach am Bach entfallen. Ihr noch aktuelles Album "Bad Habits" war 2015 erschienen, erst kürzlich veröffentlichten sie jedoch einen neuen Song namens "Flip". Tickets für die Konzerte mit Lagwagon gibt es bei Eventim.

06.08. Frankfurt/Main - Batschkapp

07.08. München - Backstage

08.08. Wels - Alter Schlachthof

13.08. Zürich - Dynamo

17.08. Nürnberg - Hirsch

18.08. Köln - Helios37 *

21.08. Berlin - SO36 *

22.08. Bremen - Schlachthof *

* mit Not On Tour

Live: Lagwagon

09.08. Tolmin - Punk Rock Holiday

10.08. Bildein - Picture On Festival

26.08. Landsweiler-Reden - Punkrock Alm Festival

+++ Failure haben ihre nächste EP angekündigt. "Your Body Will Be" erscheint bereits kommenden Freitag. Erst Ende März hatte die Alternative-Rock-Band eine neue EP namens "In The Future" veröffentlicht und zuvor angekündigt, für dieses Jahr mehrere EPs zu planen. Beide Platten sollen Teil einer fünfteiligen EP-Serie werden, welche in ein Album münden soll. Zur Realisation dieser sammelt die Band Gelder auf Pledgemusic. Im Gegenzug können Fans Merch zur neuen Platte erwerben.

Facebook-Post: Failure kündigen Veröffentlichung neuer EP an

+++ Macky Messer-Frontmann Menny Messer hat seine erste Solo-Single veröffentlicht. "Bist Du Dabei" ist eine melodische, sich mit den Gitarren zurückhaltende Komposition. Dazu gibt es ein ebenso reduziertes Performance-Video zu sehen. Wie Messer in einem Interview verrät, arbeite er aktuell an seinem Debütalbum. Die bislang letzte Platte der Desert-Rocker Macky Messer, "Insomnia", war 2016 erschienen.

Video: Menny Messer - "Bist Du Dabei"

+++ Gray Noir haben eine Tour angekündigt. Die Kreuzberger Hardcore-Formation reist Ende August für jeweils eine Show durch Deutschlands vier größte Städte. Vergangene Woche hatte die Band mit "Black Death" ihre erste Single veröffentlicht und dazu gleich ein blutiges Horror-Musikvideo gezeigt. Demnächst soll eine Debüt-EP erscheinen. Zu den Mitgliedern von Gray Noir gehören Jennifer Rostock-Bassist Christoph Deckert und der ehemalige War From A Harlots Mouth-Sänger Nico Webers. Karten für die Shows bekommt ihr bei Eventim.

Live: Gray Noir

30.08. Hamburg - Hafenklang

31.08. Berlin - Musik & Frieden

01.09. Köln - MTC

02.09. München - Backstage