Newsflash (Propagandhi, Alice In Chains, Vainstream Rockfest u.a.)

Neuigkeiten von Propagandhi, Alice In Chains, dem Vainstream Rockfest, Graveyard, Vennart, Metallica und einem schusseligen Dave Grohl.

+++ Propagandhi haben ihre Tourdaten für den Herbst ergänzt. Im November kommt die Hardcore-Band nun für insgesamt drei Auftritte nach Deutschland. Auch je ein Termin in Österreich und der Schweiz steht auf dem Plan. Als Vorbands sind die Punks Dead To Me sowie Rvivr gesetzt, in Berlin kommen zusätzlich Dag Nasty hinzu. Auf der Tour präsentieren Propagandhi ihr aktuelles Album "Victory Lap", welches vergangenen September erschienen war. Tickets gibt es bei Eventim.

Facebook-Post: Propagandhi geben ergänzte Tourdaten bekannt

Live: Propagandhi

03.11. Köln - Live Music Hall*

04.11. Berlin - Astra Kulturhaus*#

06.11. München - Backstage*

07.11. Wien - Arena*

12.11. Bern - Reitschule*

* Support: Rvivr & Dead To Me

# Support: Dag Nasty

+++ Alice In Chains haben ihren neuen Song "The One You Know" live vorgestellt. Sein Debüt hatte der neue Track der Grunge-Veteranen vergangene Woche gefeiert, diesen Montag kam er nun ein weiteres Mal bei einem Konzert in New York auf die Bühne. Fans hielten die Performances per Video fest. "The One You Know" war kürzlich bereits inklusive Video als erster Vorbote auf das neue Album von Alice In Chains erschienen. Dieses soll spätestens im Herbst erscheinen. Das bislang letzte Album der Band, "The Devil Put Dinosaurs Here", war 2015 erschienen. Ab nächstem Monat ist die Band für vier Konzerte in Deutschland, Österreich und der Schweiz unterwegs. Tickets gibt es bei Eventim.

Video: Alice in Chains - "The One You Know" (Live in Concord)

Video: Alice in Chains - "The One You Know" (Live in New York)

Live: Alice In Chains

30.06. Wien - Arena Open Air

03.07. Berlin - Huxley's Neue Welt

04.07. Köln - Live Music Hall

07.07. Montreux - Montreux Jazz Festival

+++ Das Vainstream Rockfest gibt seine letzten Tickets in den Verkauf. Laut den Machern des Rock- und Hardcore-Festivals seien nur noch 500 Karten verfügbar. Zum diesjährigen Line-up zählen unter anderem die Beatsteaks, Bullet For My Valentine, Casper und Enter Shikari. Die letzten Karten gibt es im festivalinternen Ticketshop.

Facebook-Post: Vainstream-Kartenverkauf auf der Zielgeraden

VISIONS präsentiert:

Vainstream Rockfest

30.06. Münster - Am Hawerkamp

+++ Graveyard haben neue Konzerttermine angekündigt. Im September und Oktober werden die schwedischen Retrorocker in Deutschland und Österreich diverse Clubshows spielen. Bei diesen werden sie von ihren Landsleuten Bombus begleitet. Karten gibt es bei Eventim. Zu hören gibt es im Zuge der Tour dann auch die Songs des neuen Albums "Peace", das am 25. Mai via Nuclear Blast erscheint. Aus diesem hatte die Band bereits die Single "Please Don't" per Video vorgestellt. Der Vorgänger "Innocence & Decadence" war 2015 erschienen.

Live: Graveyard

03.08. Waldhausen - Lake On Fire Festival

08.08. Eschwege - Open Flair Festival

14.08. Genf - Palp Festival

15.08. Dinkelsbühl - Summer Breeze Open Air

20.09. Berlin - Columbia Theater*

22.09. Leipzig - Täubchenthal*

25.09. Wien - Arena*

02.10. München - Technikum*

03.10. Frankfurt/Main - Zoom*

04.10. Saarbrücken - Garage*

05.10. Stuttgart - Im Wizemann*

13.10. Köln - Luxor*

* Support: Bombus

+++ Mike Vennart hat die Arbeiten an seinem neuen Album so gut wie beendet. Auf einem Foto sieht man den Musiker in einem kleinen Studioraum vor der Technik sitzen, momentan sei er mit dem Mastering der Platte beschäftigt. Bereits vergangenen November hatte der Oceansize-Frontmann und Biffy Clyro-Live-Gitarrist sein zweites Soloalbum angekündigt. Das Debüt "The Demon Joke" war 2015 erschienen.

Facebook-Post: Mike Vennart beendet die Arbeit an seinem neuen Album

+++ Metallica haben auf einem Konzert in Schweden "Dancing Queen" von ABBA gecovert. Erneut übernahm Rob Trujillo hierbei Bass und Gesang während Kirk Hammett ihn an der Gitarre begleitete. Auf ihrer aktuellen Tour coverten die beiden Bandmitglieder zuletzt regelmäßig Lieder von Künstlern aus den jeweiligen Ländern. So spielten sie ebenfalls in Schweden Europes "Final Countdown", in Deutschland versuchte sich die Band am Drafi-Deutscher-Klassiker "Marmor, Stein und Eisen bricht", während in Norwegen A-Has "Take On Me" an der Reihe war. Das aktuelle Metallica-Album "Hardwired... To Self-Destruct" war 2016 erschienen.

Live: Rob Trujillo & Kirk Hammett - "Dancing Queen" (ABBA-Cover)

+++ Ein Beinbruch reicht aus, sollte man meinen. Für Dave Grohl hätte sich das Ganze vergangenes Wochenende jedoch beinahe zum zweiten Mal ereignet. Glücklicherweise konnte sich der Foo Fighters-Frontmann bei einem Stolpern über einen Verstärker gerade noch fangen und scherzte schon kurz darauf über sein Missgeschick. Sollte Grohl doch noch mal ausfallen, könnte man sein Fehlen vielleicht mit dem neusten Kandidaten aus der Reihe "begabte Foo-Fighters-Fans teilen mit der Band die Bühne" ausgleichen: Ein kleiner Junge namens "Little Fonzie" übernahm jüngst bei einer Show kurz das Schlagzeug - und lieferte für ganz vier Minuten ein amtliches Schlagzeugsolo.

Video: Dave Grohl stolpert über Scheinwerfer und scherzt über Beinahe-Beinbruch

Video: Kind spielt "Little Fonzie" auf dem Schlagzeug