Newsflash (Shellac, Drenge, The Gaslight Anthem u.a.)

Neuigkeiten von Shellac, Drenge, The Gaslight Anthem, Courtney Barnett, Black Lung, Earthless, La Dispute, Gender Roles, At The Gates, Dopethrone, Charlie Barnes und Rihanna als Päpstin.

+++ Shellac haben Termine für eine Europatour mit Zwischenstopps in Deutschland bekanntgegeben. Auf den beiden Konzerten in Frankfurt am Main und Leipzig bekommen die Noise-Rocker Unterstützung von den Decibelles, Tickets gibt es bei Eventim. Nach dem bislang letzten Album "Dude Incredible" war es vier Jahre lang ruhig um die Band. Der Shellac-Gitatarrist Steve Albini hatte unter anderem Alben von Nirvana, Pixies, Manic Street Preachers und Ty Segall produziert. Mit letzterem zerschmetterte Albini übrigens eine Toilette.

Live: Shellac

28.05.2018 - Zoom - Frankfurt/Main

27.05.2018 - Conne Island - Leipzig

+++ Drenge haben einen neuen Song namens "This Dance" veröffentlicht. Neben ihren mechanischen Drums ist es vor allem das durchgängige Riff, welches die Post-Punk-Komposition voran treibt. Im Februar kündigte die Band eine Live-Rückkehr an. Ihr bislang letztes Album, "Undertow", war 2015 erschienen, von einem neuen Album ist bisher nichts bekannt.

Stream: Drenge - "This Dance"

+++ Die Zusatzshow von The Gaslight Anthem in Köln ist ausverkauft. Nachdem sie aufgrund der hohen Nachfrage noch ein zweites Konzert im Kölner Paladium angekündigt hatten, ist auch dieses nun ausverkauft. Auf den beiden Gigs soll das Album "The '59 Sound" zur Feier seines zehnjährigen Geburtstags in voller Länge performt werden.

VISIONS empfiehlt:

The Gaslight Anthem

28.07. Köln - Palladium | ausverkauft

29.07. Köln - Palladium | ausverkauft

+++ Courtney Barnett hat live einige neue Songs vorgestellt. Zu Gast bei Live From Here spielte sie die Tracks "City Looks Pretty", "Need A Little Time", "Nameless, Faceless" und "Sunday Roast". Alle vier Songs zeichnen sich durch erdiges Gitarrenspiel und Barnetts unaufgeregtes Storytelling aus. Die Tracks erscheinen auf ihrem kommenden Album "Tell Me How You Really Feel", welches am 18. Mai in die Läden kommt. Die grungige Mid-Tempo-Ballade "Need A Little Time" war zuvor bereits mit einem spacigen Video zu sehen und hören, "City Looks Pretty" und "Nameless, Faceless" waren ebenfalls schon als Singles veröffentlicht worden. "Sunday Roast" feierte seine (Live-)Premiere. Im Juni kommt die Australierin für zwei Konzerte nach Deutschland. Tickets gibt es bei Eventim.

Video: Courtney Barnett zu Gast bei Live From Here

Live: Courtney Barnett

11.06. Berlin - Astra Kulturhaus

13.06. Köln - Live Music Hall

+++ Black Lung wollen ihr neues Album per Crowdfunding finanzieren. Das verkündete die Psych-Doom-Band nun mit einem kurzen, augenzwinkernden Clip. Das Ziel liegt bei vergleichsweise schmalen 4.000 US-Dollar. Wer die Band finanziell unterstützt, soll von ihnen eine CD und ein Vinyl erhalten. Black Lungs aktuelles Album, "See The Enemy", war 2016 erschienen. Im vergangenen Jahr hatten sie mit Nap eine Split-Vinyl veröffentlicht. Die Crowdfunding-Kampagne läuft über GoFundMe.

Video: Black Lung Crowdfunden neues Album

+++ Earthless haben weitere Termine für ihre Europa-Tour angekündigt. Auf dieser kommen sie für einen Termin nach Deutschland, aber sind auch in der Umgebung zu sehen. Wer sie auf ihrer Konzertreihe im April verpasst hat, kann das Versäumte nun also nachholen. Das aktuelle Album der Band, "Black Heaven", war am 16. März erschienen.

Live: Earthless

02.08. Amsterdam - Paradiso

03.08. Beelen - Krach am Bach

04.08. Waldhausen - Lake On Fire Festival | ausverkauft

14.08. Genf - Palp Festival

15.08. Winterthur - Gaswerk

+++ Das La Dispute-Konzert in Hamburg ist ausverkauft. Die Karten für das im Zuge des "Sommer in Altona"-Festivals veranstaltete Konzert sind damit über drei Monate im Voraus vergriffen. Neben ihrem noch aktuellen Album "Rooms Of The House", welches 2014 erschienen war, präsentiert die Band auch neues Material. Bereits Ende 2017 meldete sie sich erstmals aus dem Studio. Insgesamt kommen La Dispute für drei von VISIONS empfohlene Konzerte nach Deutschland. Auch Köln meldete bereits eine zunächst hochverlegte und dann erneut ausverkaufte Show. Für die Show in Berlin gibt es noch Tickets bei Eventim.

Facebook-Post: Sommer in Altona gibt Ausverkauf von La-Dispute-Konzert bekannt

VISIONS empfiehlt:

La Dispute

19.08. Köln - Bürgerhaus Stollwerck | ausverkauft

20.08. Hamburg - Sommer in Altona | ausverkauft

21.08. Berlin - Bi Nuu

+++ Gender Roles haben neue Tourdaten bekannt gegeben. Im kommenden Monat spielt das Garage-Rock-Trio zehn Shows in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Auf diesen stellt es seine aktuelle EP "Lazer Rush" vor, welche vergangenen Freitag erschienen war. In den vergangenen Monaten veröffentlichte die Band bereits drei Songs samt Musikvideo. Ihre Debüt-EP "Planet X-Ray" war im Januar vergangenen Jahres erschienen. Im Juli sind Gender Roles zudem einmalig im Vorprogramm von Touché Amoré zu sehen. Tickets für das Konzert in Trier gibt es bei Eventim.

Live: Gender Roles

19.06. Köln - Privat

20.06. Oberhausen - Druckluft

21.06. Hamburg - Astra Stube

22.06. Flensburg - Volksbad

23.06. Bremen - Airport

24.06. Zwickau - Barrikade

26.06. Erlangen - Jugendhaus

27.06. Graz - SUb

28.06. Regensburg - Alte Mälzerei

29.06. Luzern - Treibhaus

08.07. Trier - Exhaus*

* mit Touché Amoré

+++ Die Melodic-Death-Metal-Band At The Gates haben ein Video über ihr neues Albums veröffentlicht. Sänger Tomas Lindberg gibt darin vor allem Informationen über die Hintergründe der Songtexte. "Das lyrische Hauptthema des Albums ist ein bisschen eine Diskussion um Kunst und im Allgemeinen die europäische kulturelle Geschichte und das kulturelle Vermächtnis", so der Frontmann. Erst kürzlich erschien mit "Daggers Of The Black Haze" die dritte Single-Auskopplung aus der neuen Platte der Schweden. "To Drink From The Night Itself" erscheint am 18. Mai. Im Sommer kann man die Band auf zwei deutschen Festivals sehen. Zudem deutete Lindberg im Clip eine baldige Headline-Tour an.

Video: At The Gates mit Einführungsvideo für neues Album

Live: At The Gates

28.07. Essen - Nord Open Air

16.08. Dinkelsbühl - Summer Breeze-Festival

+++ Dopethrone haben einen neuen Song namens "Killdozer" veröffentlicht. Der angenehm fies kratzende und doomig-brummende Stoner-Track klingt auch dank der düster fauchenden Stimme von Sänger Vince Houde hundsgemein. Im zugehörigen Video sieht man größtenteils chaotische und gewalthaltige Amateur- und Überwachungskamera-Aufnahmen rund um Waffengewalt, Vandalismus und Unfälle in den USA. Das bislang letzte Album der Band, "Dark Foil", war 2011 erschienen.

Video: Dopethrone - "Killdozer"

+++ Charlie Barnes hat ein Video zu "Bruising" herausgebracht. Darin liegt der gebürtige Engländer mit einem zunächst weißen T-Shirt auf einem Berg von Lametta. Er singt unerbittlich - auch, als ihm nach und nach buntes Holi-Pulver, Wasserbomben, Sand, Federn und Acryl-Farben zufliegen. In einem Twitter-Post versicherte er nachträglich, dass keine Tiere zu Schaden kamen. Ab morgen ist Barnes mit seinem neuen Album "Oceanography" auf Deutschland-Tour, Tickets hierfür sind bei Eventim erhältlich.

Video: Charlie Barnes - "Bruising"

Twitter-Post: Charlie Barnes über das Video

I am so flipping well pleased with this. I hope you like it too.



No animals were harmed in the making of this video...

...except for one totally tedious woe-is-me pop singer.https://t.co/jdYZWXI5d3 — Charlie Barnes (@CharlieBarnes) 8. Mai 2018

Live: Charlie Barnes

09.05. Mannheim - Kulturbrücken Jungbusch

10.05. München - Kranhalle

11.05. Wien - Arena

13.05. Dresden - Ostpol

14.05. Berlin - Kantine am Berghain

15.05. Hamburg - Nochtwache

17.05. Köln - Blue Shell

+++ Ach, Ghost: Die Okkultrocker sind ja sonst eher für teuflisch verführerische Musik und düstere Konzepte bekannt; nun bewies die Band aber einmal mehr Humor: Pop-Star Rihanna ward jüngst in einem Aufzug gesichtet, der verdächtige Ähnlichkeiten mit dem Live-Gewand der Todespäbste von Ghost hatte. Die Band jedenfalls bat Fans auf Twitter, doch mal zu entscheiden, wer im vollen Ornat besser zur Geltung kommt. Die Ergebnisse stehen noch aus, aber wer weiß: Vielleicht entpuppt sich Rihanna im Nachgang auch einfach als Forges größte Masken-Scharade.

Twitter-Post: Ghost setzen jetzt Trends