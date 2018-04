Ty Segall streamt neue Version von "Fanny Dog", kommt auf Tour

"Fanny Dog (Royal)" hat Garage-Rock-Hansdampf Ty Segall mit seiner Freedom Band in Memphis aufgenommen, um den Beginn seiner Tour zu feiern - die ihn auch für einige Termine nach Europa bringen wird.

Ursprünglich heißt der Song nur "Fanny Dog" und ist der Opener auf Ty Segalls aktuellem Album "Freedom's Goblin" - unserem Album des Monats Februar in VISIONS 299. In der "royalen" Version, aufgenommen in den Royal Studios in Memphis im US-Staat Tennessee, haben Segall und seine Freedom Band noch Hörner und Klavier hinzugefügt.

Seine laufende Tour führt Segall auch bald nach Europa. Leider hat Deutschland nur einen regulären Termin und einen Festival-Slot beim Immergut abbekommen, dafür gibt es aber zwei Auftritte in der Schweiz. Wer gerne das niederländische Best Kept Secret Festival in der Nähe von Tilburg besucht, hat dort auch Glück. Tickets für die Show in Frankfurt gibt es bei Eventim.

Stream: Ty Segall and the Freedom Band - "Fanny Dog (Royal)"

Live: Ty Segall and the Freedom Band

24.05. Frankfurt/Main - Zoom

25.05. Neustrelitz - Immergut-Festival

27.05. CH-Winterthur - Salzhaus

28.05. CH-Vevey - Rocking Chair

10.06. NL-Hilvarenbeek - Best Kept Secret Festival