Newsflash (Cult Of Luna, Trosse Kult, Gorillaz u.a.)

Neuigkeiten von Cult Of Luna, dem Trosse Kult, den Gorillaz, David Bowie, dem Hütte Rockt, Iron Maiden, Gewalt, Gurr, Rafiq Bhatia, Jasta, Toundra und einer Schlappe für Besserwisser.

+++ Cult Of Luna haben Details zu ihrem Livealbum "Mariner Live At De Kreun" verraten. Die mit Made Out Of Babies-Frontfrau Julie Christmas im November 2016 im belgischen Kortrijk aufgenommene Aufführung des Albums "Mariner" erscheint am 21. April über Indie und ist streng limitiert. Von der "Multicolor Splatter Over Ultra Clear Double Vinyl"-Edition mit einer befleckten, holographischen Folie auf dem Cover gibt es nur 700 Exemplare, von der schwarzen Doppel-Vinyl, die ansonsten genauso ausgestattet ist, gibt es sogar nur 300. Von der CD-Version des Livealbums wird es hingegen 1500 Exemplare geben. Alle Veröffentlichungen enthalten zudem einen Downloadcode für die Dokumentation über die Zusammenarbeit der Post-Metaller mit der Sängerin. Digital wird das Livealbum nicht erscheinen. Vorbestellen kann man die Veröffentlichungen auf der Seite von Indie Recordings. Am 19. April werden Cult Of Luna und Julie Christmas "Mariner" beim Roadburn Festival zum letzten Mal live präsentieren.

+++ Das Trosse Kult Open Air hat eine neue Bandwelle veröffentlicht. Nach bereits bestätigten Bands wie Talco und Graveyard werden auch die Monsters Of Liedermaching, Dyse und Murphy's Dojo Clan das Trosse Kult besuchen. Es findet Anfang August in Rheine statt. Karten gibt es auf der Festivalwebseite.

Live: Trosse Kult Open Air

04.-05.08. Rheine - Trosse Kult Open Air

+++ Gorillaz haben einen neuen Song live vorgestellt. "Hollywood" baut auf groovende Synthbeats mit Hintergrundgesang und prägnantem Basslauf. Band-Mastermind Damon Albarn nutzt die an klassische Gorillaz-Stücke wie "Stylo" erinnernde Instrumentierung als Grundlage für seinen düster-lässigen Gesang. Ein längeres Rap-Interlude rundet den Song ab. Der Blur-Frontmann sagte bei der Einleitung des Songs: "Wenn ihr den Leuten erzählt, dass sehr bald ein neues Gorillaz-Album kommt, dann werde ich das dementieren, okay?". Zuvor hatte bereits der für die Gorillaz-Visuals zuständige Illustrator Jamie Hewlett bekannt gegeben, dass ein neues Album bereits in Arbeit wäre und dieses Jahr erscheinen soll. Die bisher letzte Platte der Gorillaz trägt den Titel "Humanz" und war vergangenes Jahr erschienen. Albarn arbeitet außerdem zurzeit an einem neuen Album seines Projekts "The Good, The Bad And The Queen". Die Gorillaz befinden sich momentan auf Tour, und werden im Rahmen dieser auch auf die Festivals Rock Am Ring undRock im Park kommen. Tickets gibt es bei Eventim.

Live: Gorillaz 2018

01.06. Nürnberg - Rock im Park

03.06. Adenau / Nürburgring - Rock am Ring

+++ Nur Tage nach seiner Enthüllung ist das neue David Bowie-Denkmal-bereits Opfer von Vandalismus geworden. In Aylesbury, wo Bowie das erste Mal unter seinem Pseudonym "Ziggy Stardust" aufgetreten war, sprühten Unbekannte den Satz "Gebt erst den Obdachlosen etwas zu essen" auf den Gehweg vor der Statue, beschmierten das Kunstwerk selbst mit Farbe, und sprühten hinter die Installation die Worte "RIP DB". Die Statue, die verschiedene Persönlichkeiten von Bowie darstellt, wird rund um die Uhr von einer Webcam überwacht, deshalb gehen die Behörden davon aus, die Täter ausfindig machen zu können. Bowie war im Januar 2016 an Krebs gestorben.

Some Dickheads about. Bowie statue vandalised within 48 hours of unveiling pic.twitter.com/u4gBpwSo0M — aladinsane (@isthismyemail1) 27. März 2018

+++ Das Hütte Rockt Festival hat eine neue Bandwelle bekannt gegeben. Neben den bisher bestätigten Madsen, Montreal und Dritte Wahl wurden unter anderem The Prosecution, Boppin' B, Watch Out Stampede und Lässing bestätigt. Mit den Neubestätigungen ist das diesjährige Line-Up komplett. Das Festival findet Mitte August im niedersächsischen Georgsmarienhütte bei Osnabrück statt. Tickets gibt es bei Eventim.

Live: Hütte Rockt Festival

17.-18.08.2018 Georgsmarienhütte - Hütte Rockt Festival

+++ Stern Pinball hat die Veröffentlichung eines neuen Flipperautomats im Iron-Maiden-Design bekannt gegeben. Er trägt den Titel "Legacy Of The Beast" und wird im Laufe des Jahres käuflich zu erwerben sein. Zudem wird er wahrscheinlich den Song "Wasted Years" beinhalten und abspielen. Die Pinball-Maschine teilt sich den Namen mit einem erfolgreichen Smartphone-Spiel der Band, das vor kurzem ein "Eddie The Bird"-Update erhalten hatte.

+++ Gewalt haben ein Video zum Song "Guter Junge/Böser Junge" veröffentlicht. Dieses besteht aus gerade noch so jugendfreien Ausschnitten aus alten Pornofilmen, was zusammen mit der Musik eine unbehagliche Spannung erzeugt. Die Nerven-Schlagzeuger Kevin Kuhn ist bei dem langen Post-Punk-Gewitter am Schlagzeug zu hören. Der Track stammt von der EP "Wir sind sicher", die am 20. Februar via Grand Hotel Van Cleef erschienen war. Ende Februar hatte die Gruppe bereits ein Video zum Titeltrack der EP veröffentlicht. Aktuell nehmen Gewalt in der Electric Avenue in Hamburg unter der Regie von Produzent Tobias Levin die neuen Songs "Kein Mensch" und "Pawlow" auf. Unterstützt werden sie dabei von Friends Of Gas-Bassist Marin Tagar und -Sängerin Nina Walser. Am 31. März treten Gewalt in Hamburg auf, bevor sie am 14. April in Berlin eine gemeinsame Show mit den Noiserockern Heads spielen.

Live: Gewalt

31.03. Hamburg - Hafenklang

14.04. Berlin - Badehaus Szimpla*

*mit Heads

+++ Gurr wurden für ihr Debütalbum "In My Head" mit dem Impala European Award für das Album des Jahres ausgezeichnet. Der Impala Award wurde 2011 von einem unabhängigen Plattenlabel ins Leben gerufen, um das beste europäische Album des jeweiligen Jahres zu küren. Zu den Gewinnern der vergangenen Jahre zählen unter anderem Adele und The xx. Gurr sind die erste deutsche Band, die mit dem Preis ausgezeichnet wurde. "Wir waren so stolz, als wir gehört haben, dass wir diesen Preis gewonnen haben", so das Garage-Rock-Duo. "Wir haben dieses Album mit Geld, dass wir durch das Touren gespart hatten und dem Vertrauen auf die Meinungen anderer Leute aufgenommen. [...] Wir sind mit dem Album durch ganz Europa getourt und waren sogar in den USA - wir haben ein verrücktes Jahr hinter uns." Anfang Juni sind Gurr bei den Zwillingsfestivals Rock am Ring und Rock im Park zu sehen. Karten für Rock am Ring als auch Rock im Park gibt es bei Eventim.

Live: Gurr

01.06. Nürnberg - Rock im Park

03.06. Adenau / Nürburgring - Rock am Ring

+++ Son Lux-Mitglied Rafiq Bhatia hat zwei neue Songs veröffentlicht und ein neues Album angekündigt. Während "Hoods Up" mit starkem Rauschen und zahlreichen Soundeffekten experimentiert, orientiert sich "Breaking English" mehr am Jazz und legt einen summenden Chor über ein treibendes Schlagzeug. Beide Songs stammen aus dem Album "Breaking English", das am 6. April über Anti erscheint. Mitte April spielt Bhatia zwei Konzerte in Berlin und Hamburg.

01. "Olduvai I - Minarets"

02. "Hoods Up"

03. "Olduvai II - We Are Humans, With Blood In Our Veins"

04. "Before Our Eyes"

05. "The Overview Effect"

06. "Breaking English"

07. "Perihelion I - I Tried To Scream"

08. "Perihelion II - Into The Sun"

09. "A Love That's True"

Live: Rafiq Bhatia

20.04. Berlin - Acud

21.04. Hamburg - Hafenklang

+++ Jasta haben ein neues Video zum Track "Chasing Demons" veröffentlicht. Dieser entstammt der "The Lost Chapters"-Compilation von 2017. Das Video komplementiert den aggressiven Metalcore mit Aufnahmen einer energiegeladenen Performance der Band und Bildern einer Frau, die scheinbar auf der Suche nach jemandem durch eine Schneelandschaft irrt. Das ganze wirkt kalt, trostlos und bedrohlich. Der ehemalige Killswitch Engage-Sänger Howard Jones, der im Refrain Gesang beisteuert, tritt in dem Video ebenfalls auf. Jasta ist das Nebenprojekt von Hatebreed-Frontmann Jamey Jasta.

+++ Toundra haben ihren neuen Song "Cobra" veröffentlicht. Das dazugehörige Video besteht aus Kriegsaufnahmen und in Armut lebenden, flüchtenden Menschen. "Mit diesem Video wollten wir einfach nur die beleuchten, die Victor Hugo 'Les Miseràbles' nannte", so die Musiker. Passend zur Dramatik des instrumentalen Liedes ist das Video in schwarz-weiß gehalten. "Cobra" ist Teil des neuen Toundra-Albums "Vortex", welches am 27. April erscheint. Um dieses zu präsentieren, kommt die Band für einige Konzerte nach Deutschland, Österreich, Luxemburg und in die Schweiz. Tickets gibt es bei Eventim.

Live: Toundra

08.05. Genf - L'Usine

16.05. Köln - Jungle Club

17.05. Stuttgart - Keller Club

18.05. Luxemburg - Rocas

19.05. Hamburg - Molotow

23.05. Berlin - Bi Nuu

24.05. Dresden - Groove Station

27.05. Wien - Viper Room

+++ Wem Besserwisser und Social-Media-Selbstdarsteller gehörig auf die Nerven gehen, der dürfte an folgender Story seine Freude haben: In einem Online-Scharmützel stritten sich unlängst einige <a href=/artists/1123/tool" id="tool" >Tool-Fans über Kleinigkeiten und Details in der Band-Philosophie. Dabei bekam ein gewisser "Puscifer" die ganze Wucht unerträglicher Besserwisser zu spüren, als er es wagte, die Aussage eines Fans zu berichtigen. Floskeln wie "Denk bevor du schreibst" flogen alsbald umher wie Gartenmöbel im Orkantief. Der Haken: Natürlich steckt hinter Puscifer niemand geringeres als Tool-Frontmann Maynard James Keenan höchstpersönlich, der auf diesem Account seine gleichnamige Drittband verwaltet. Dass seine eigenen Fans in dieses Fettnäpfchen quasi hineingesprungen sind, genoss der Musiker sichtlich. Kein Wunder, dass es mit dem Texteschreiben für das neue Album so lang dauert, wenn der Mann mit diesem Elan im Internet herumtrollt.

No. The band never said that. That would be absurd. Perhaps there is a more logical reason for a lack of presence on iTunes & other digital services. #dysfunctional #indecisive #etcetera — PUSCIFER (@puscifer) 11. März 2018

ZZZZZZZZZZZZzzzzzzzzzzzzzzz — PUSCIFER (@puscifer) 11. März 2018