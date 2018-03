Courtney Barnett entflieht der Erde in Video zu neuem Song "Need A Little Time"

Courtney Barnett hat einen weiteren Vorboten aus ihrem kommenden Album veröffentlicht - und schwebt im dazugehörigen Video durch das Weltall.

"Need A Little Time" ist ein melancholischer Indierock-Track, in dem Barnett immer wieder klagt, dass sie eine Auszeit von sich und ihrem direkten Umfeld braucht, bevor die Gitarre sowohl in der Bridge als auch zum Finale in ein Solo ausbricht. Im dazugehörigen Video nimmt sich die Australierin die gewünschte Auszeit und lässt sich ins Weltall schießen, um dort mit einer Gitarre um die Planeten zu schweben.

Nach "Nameless, Faceless" ist dies bereits die zweite Auskopplung aus ihrem kommenden Album "Tell Me How You Really Feel". Der Nachfolger des mit Kurt Vile veröffentlichten "Lotta Sea Lice" beziehungsweise ihres Solodebüts "Sometimes I Sit And Think, And Sometimes I Just Sit" erscheint am 18. Mai über Rough Trade.

Mitte Juni kommt Barnett für zwei Konzerte nach Deutschland. Karten gibt es bei Eventim.

Video: Courtney Barnett - "Need A Little Time"

Live: Courtney Barnett

11.06. Berlin - Astra Kulturhaus

13.06. Köln - Live Music Hall