Frank Turner streamt neuen Song "Be More Kind"

Auf "1933" folgt "Be More Kind": Frank Turner hat den Titeltrack seines kommenden Albums veröffentlicht und ruft damit zu mehr Geschlossenheit auf.

Während "1933" noch rockig und treibend die laute Seite des Singer/Songwriters darstellte, verkörpert "Be More Kind" den ruhigen Pol des Briten. Zu melancholischen Klängen einer Akustik-Gitarre beklagt Frank Turner das Leid und die Ungerechtigkeit unseres Zeitalters und ruft mit Zeilen wie "Be more kind my friends/ Try to be more kind" im Refrain zu mehr Harmonie auf, bevor Streicher den Track zur beherzten Ballade erheben.

Das gleichnamige Album erscheint am 4. Mai über Polydor. Im Herbst kommt Turner dann mit seiner Begleitband The Sleeping Souls für zahlreiche Shows in den deutschsprachigen Raum. Karten für die von VISIONS präsentierte Tour gibt es bei Eventim.

Stream: Frank Turner - "Be More Kind"

VISIONS empfiehlt:

Frank Turner & The Sleeping Souls

21.10. Luxemburg - Den Atelier

23.10. Würzburg - Posthalle

24.10. Stuttgart - LKA Longhorn

26.10. Wien - Gasometer

27.10. Graz - Helmut-List Halle

04.11. Zürich - Volkshaus

06.11. Lausanne - Les Docks

10.11. Lingen - Emsland Arena

11.11. Hannover - Capitol

13.11. Bremen - Aladin

14.11. Leipzig - Werk 2

16.11. Hamburg - Alsterdorfer Sporthalle

17.11. Wiesbaden - Schlachthof

20.11. München - Tonhalle

22.11. Berlin - Columbiahalle

23.11. Düsseldorf - Mitsubishi Electric Halle