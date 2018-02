Highfield Festival gibt zweite Bandwelle bekannt

Die Veranstalter des Highfield Festival haben eine ganze Reihe neuer Bands für die kommende Ausgabe angekündigt. Mit dabei sind diesmal besonders starke Punkrock-Neuzugänge.

Allen voran steht eine der wahrscheinlich einflussreichsten Bands des Genres: Bad Religion machen auf ihrer Festivaltour 2018 auch Halt beim Highfield Festival am Störmthaler See. Zur Zeit arbeiten sie an ihrem 17. Studioalbum, ob es bereits dieses Jahr erscheint ist aber noch nicht sicher. Ohne die Kalifornier als Ziehväter würde es deutsche Punk-Acts wie Massendefekt, Radio Havanna und ZSK möglicherweise gar nicht geben - im Sommer teilen sie sich beim Highfield die Bühne.

8kids gehen es mit ihrem Post-Hardcore noch eine Stufe härter an, The Wombats hingegen zieht es mehr zum poppigen Indierock, dessen schnelles Tempo aber etwas ähnlich stürmisches an sich hat. Für die großen Gesten sorgen dafür die Österreicher Bilderbuch: Nach ihrer "sneakers4free"-inspirierten Bühnenkulisse aus der vergangenen Festivalsaison darf man gespannt sein, was für eine Show die Band in diesem Jahr auffährt.

Alle weiteren Neubestätigungen findet ihr im kurzen Video, dass die Veranstalter via Facebook veröffentlicht haben. In der ersten Bandwelle hatten die Veranstalter unter anderem Billy Talent, Dendemann, Editors und The Hives bestätigt.

Das Highfield Festival findet in diesem Jahr vom 17. bis 19. August in Großpösna bei Leipzig statt. Tickets bekommt ihr bei Eventim.

Facebook-Post: Highfield Festival kündigt neue Bands an

Live: Highfield Festival

17.08.-19.08. Großpösna - Störmthaler See