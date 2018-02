VISIONS empfiehlt: The Gaslight Anthem kündigen zusätzliche "The '59 Sound"-Show an

Es hat keine drei Tage gedauert, da haben The Gaslight Anthem ihr "The '59 Sound"-Konzert im Kölner Palladium schon ausverkauft. Wer keine Karten bekommen hat, muss jedoch noch nicht enttäuscht sein: Die Band bleibt noch einen Tag länger in der Stadt.

Wegen der immens hohen Nachfrage werden The Gaslight Anthem am 29. Juli ein weiteres Konzert geben - also gleich am Folgetag ihrer vergangenen Montag angekündigten Show. Im Mittelpunkt steht dabei ihr Album "The '59 Sound", das die Heartland-Punkrocker in ganzer Länge performen werden, um dessen zehnjährigen Geburtstag zu feiern: Die Platte war im August 2008 erschienen.

Auch für die Zusatzshow sollten sich Fans rechtzeitig an der Startlinie zum Vorverkaufs-Sprint aufstellen: Dieser beginnt offiziell am kommenden Mittwoch um 11 Uhr bei Eventim, am darauffolgenden Tag ab 11 Uhr auch bei FKP Scorpio.

Für das erste Konzert am 28. Juli hatte die Band außerdem einen exklusiven Fanclub-Sale angekündigt, der noch einen Tag vor dem eigentlichen Vorverkaufsstart begann. Abonnenten ihres Newsletters bekamen einen Code zugeschickt - den The Gaslight Anthem dieses Mal öffentlich auf ihrer Facebook-Seite gepostet haben. Mit dem Passwort "59SOUND" sollt ihr schon am 6. Februar, also Dienstag ab 10 Uhr die ersten Karten kaufen können; wo der Code einlösbar sein wird, geht aus dem Posting allerdings nicht hervor.

Die Band kündigte bisher nur für ihre Auftritte in London und Köln eine Zusatzshow an. Ein weiteres Konzert auf dem europäischen Festland findet nur in Tilburg statt. Unterstützt werden sie auf allen Stationen von der Punkband The Flatliners und dem Singer/Songwriter Matthew Ryan.

Mit "The '59 Sound" gelang The Gaslight Anthem und ihrem Springsteen-Punkrock der große Durchbruch, nach den folgenden Alben "American Slang" (2010), "Handwritten" (2012) und "Get Hurt" (2014) legten die US-Amerikaner 2015 eine Pause auf unbestimmte Zeit ein, die nun offiziell ein Ende findet.

Sänger Brian Fallon veröffentlichte in dieser Zeit sein Solodebüt "Painkillers" und wird nächste Woche sein zweites Soloalbum "Sleepwalkers" veröffentlichen. Mit diesem ist er im März auch auf Tour.

Facebook-Post: The Gaslight Anthem kündigen Zusatzshows an

VISIONS empfiehlt:

The Gaslight Anthem + The Flatliners + Matthew Ryan

28.07. Köln - Palladium | ausverkauft

29.07. Köln - Palladium