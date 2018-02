VISIONS Premiere: Death By Unga Bunga streamen Power-Pop-Ohrwurm "Soldier"

Death By Unga Bunga veröffentlichen im April ihr neues Album "So Far So Good So Cool". Bei uns streamen die sympathischen Norweger ihre neue Single "Soldier", einen ekstatischen Rocker mit großartigem Finale.

Death By Unga Bunga feierten vor Kurzem ihr zehnjähriges Bandbestehen. In dieser Zeit haben die Osloer vier Studioalben veröffentlicht, und zuletzt auch Erfolge außerhalb Norwegens gefeiert: Im Frühjahr 2017 spielten sie ihre erste Headliner-Tour in den USA, später begleiteten sie dort die Stiff Little Fingers auf deren Jubiläumstournee.

Das hatte ihnen beliebte Plätze in den Rotationen von College-Radiossendern verschafft - und mit der neuen Single "Soldier" wird klar, warum: Death By Unga Bunga machen College Rock wie aus dem Lehrbuch, geradlinigen Drei-Akkorde-Power-Pop zum Mitwippen, mit viel Humor und persönlichem Touch. Musikalisch sind sie irgendwo zwischen Phantom Planet und Sugarcult angesiedelt, wenn die konsequent weiter in der Garage geprobt und aufgenommen hätten. Am Ende des Songs halten Death By Unga Bunga aber noch eine Überraschung parat: Da holen sie plötzlich zu einem epischen Thin Lizzy-Solo aus, das einen Luftgitarre-spielend auf die Knie fallen lässt.

"Soldier" ist bereits die dritte Auskopplung aus dem kommenden Album So Far So Good So Cool, das das Quartett erneut in Eigenregie aufgenommen und produziert hat. Es erscheint am 6. April beim norwegischen Label Jansen und wird auch in Deutschland via Broken Silence vertrieben. Die bisher erschienenen Songs könnt ihr euch weiter unten ebenfalls anhören.

Stream: Death By Unga Bunga - "Soldier"

Cover & Tracklist: Death By Unga Bunga - "So Far So Good So Cool"

01. "Haunt Me"

02. "Soldier"

03. "Cynical"

04. "Internet"

05. "So Cool"

06. "Into The Night"

07. "Turn My Brain"

08. "Space Face"

09. "Boys"

10. "I'm No Provider"

11. "Bye Bye"

Stream: Death By Unga Bunga - "Bye Bye"

Bye Bye by Death By Unga Bunga

Stream: Death By Unga Bunga - "Into The Night"