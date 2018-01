VISIONS empfiehlt: The Gaslight Anthem kündigen exklusives "The '59 Sound"-Konzert an

The Gaslight Anthem haben ein exklusives Deutschlandkonzert angekündigt. Im Sommer werden die Heartland-Punks um Sänger Brian Fallon nach Köln kommen - anlässlich des Jubiläums ihres Albumklassikers "The '59 Sound", der in voller Länge auf die Bühne kommt.

Schon Anfang Januar hatten The Gaslight Anthem eine Reunion-Show für den New Yorker Governers Ball im Juni angekündigt. Nun folgt auch der Termin für ein exklusives, von VISIONS präsentiertes Deutschlandkonzert am 28. Juli im Kölner Palladium.

Das wird ganz im Zeichen des gefeierten zweiten Albums "The '59 Sound" stehen, das in diesem Jahr sein zehnjähriges Jubiläum feiert - und die Band wird zu diesem Anlass das gesamte Album auf die Bühne bringen. Die Punkrocker The Flatliners und Singer/Songwriter Matthew Ryan sind als Support-Acts für den Abend bestätigt. Der reguläre Vorverkauf startet am Freitag, den 2. Februar, 11 Uhr. Ein Pre-Sale über Eventim und Spotify läuft schon ab Mittwoch 11 Uhr, Mitglieder des Fanclubs der Band können ihre Tickets sogar schon ab dem 30. Januar um 11 Uhr vorbestellen.

Das Konzert wird bis auf weiteres die einzige Möglichkeit bleiben, die Band ohne größeren Aufwand live zu sehen: Außer einem Konzert im niederländischen Tilburg am Vortag sind nur Konzerte in weitere entfernt gelegenen Städten Europas geplant.

Nach ihrem Durchbruch mit "The '59 Sound" und den folgenden Alben "American Slang" (2010), "Handwritten" (2012) und "Get Hurt" (2014) hatte die Band aus New Brunswick, New Jersey 2015 eine Auszeit auf unbestimmte Zeit genommen, die sie nun zumindest zeitweise unterbricht.

Sänger Brian Fallon war währenddessen nicht untätig und veröffentlicht nach dem Debüt "Painkillers" (2016) im Februar sein zweites Solo-Album "Sleepwalkers". Mit diesem ist er im März auch auf Tour.

VISIONS empfiehlt:

The Gaslight Anthem + The Flatliners + Matthew Ryan

28.07. Köln - Palladium

Facebook-Post: The Gaslight Anthem kündigen "The '59 Sound"-Konzerte in Europa an