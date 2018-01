VISIONS empfiehlt: Frank Turner kündigt neues Album "Be More Kind" an, kommt auf Tour

Der britische Punkrock-Singer/Songwriter Frank Turner hat für den Herbst eine ausführliche Europatour geplant - auf der er und seine Band The Sleeping Souls auch das neue Album "Be More Kind" präsentieren werden, zu dem es nun erste Informationen gibt.

Das hatte der Musiker im vergangenen Jahr wiederholt angeteasert. Immer wieder teilte er Fotos und Videos aus dem Studio, führte zwischenzeitlich sogar ein regelrechtes Tagebuch.

Jetzt hat das Kind auch einen Namen: Der Nachfolger zu "Positive Songs For Negative People" soll "Be More Kind" heißen und am 4. Mai erscheinen. Unten findet ihr auch das Cover und die Tracklist.

Den mutmaßlichen Titeltrack konnten Fans schon mehrfach auf vergangenen Shows hören. Für heute Abend hat Frank Turner einen Livestream auf seiner Facebook-Seite angesetzt. Vermutlich wird er dort mehr Details zur neuen Platte verraten und auch die erste Single teilen, denn die soll laut einer Pressemitteilung "1933" heißen - und sein Stream beginnt genau um 20:33, also 19:33 britischer Zeit.

Im Pressematerial teilte Turner auch einige Gedanken zur neuen Platte: "Letztlich geht es bei 'Be More Kind' darum, dass meine persönlichen und die politischen Ideale zusammenlaufen müssen." Es gehe ihm vor allem um Empathie: "Wenn Du nicht mit deinem Gegner reden kannst, läuft es auf die Stärke der Waffen hinaus. Und das ist, da sind wir uns hoffentlich einig, immer eine schlechte Idee."

Ab Oktober bringt er das neue Material zusammen mit seiner Band The Sleeping Souls auch in den deutschsprachigen Ländern auf die Bühne, mehr als ein Dutzend Termine sind geplant. Der Pre-Sale beginnt am Mittwoch, den 31. Januar um 10 Uhr exklusiv bei Eventim, der reguläre Vorverkauf dann am kommenden Freitag um 10 Uhr.

Im November war mit "Songbook" die erste Best-of-Compilation des Musikers erschienen. Zuletzt teilte Turner eine Live-Version seines Songs "I Am Disappeared" geteilt, die er auf seinem 2000. Konzert gespielt hatte. Vorletzte Woche spielte er außerdem zur Freude vieler Fans einige seltene Konzerte mit seinem Bandprojekt Möngöl Hörde in Großbritannien.

VISIONS empfiehlt:

Frank Turner & The Sleeping Souls

21.10. Luxemburg - Den Atelier

23.10. Würzburg - Posthalle

24.10. Stuttgart - LKA Longhorn

26.10. Wien - Gasometer

27.10. Graz - Helmut List Halle

04.11. Zürich - Volkshaus

06.11. Lausanne - Les Docks

10.11. Lingen - Emsland Arena

11.11. Hannover - Capitol

13.11. Bremen - Aladin

14.11. Leipzig - Werk 2

16.11. Hamburg - Alsterdorfer Sporthalle

17.11. Wiesbaden - Schlachthof

20.11. München - Tonhalle

22.11. Berlin - Columbiahalle

23.11. Düsseldorf - Mitsubishi Electric Halle

Cover & Tracklist: Frank Turner - "Be More Kind"

01. "Don't Worry"

02. "1933"

03. "Little Changes"

04. "Be More Kind"

05. "Make America Great Again"

06. "Going Nowhere"

07. "Brave Face"

08. "There She Is"

09. "21st Century Survival Blues"

10. "Blackout"

11. "Common Ground"

12. "The Lifeboat"

13. "Get It Right"

Facebook-Post: Frank Turner plant Livestream