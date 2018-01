Ride kündigen EP "Tomorrow's Shore" an, streamen neuen Song "Catch You Dreaming"

Die wiedervereinigten Shoegaze-Veteranen Ride lassen ihrem Comeback-Album "Weather Diaries" weiteres Material in Form einer EP folgen. Die neue Single "Catch You Dreaming" gerät im Gegensatz zum bisher heimatlosen Song "Pulsar" träumerisch.

Vergangenen November hatte die Band "Pulsar" als "Weltraumhymne über Licht, Existenz, Reise und Rückkehr" veröffentlicht, so Schlagzeuger Loz Colbert. Entsprechend rhythmisch und trippig geriet der Song, über dessen physische Verwertung man bisher noch nichts wusste. Nun ist klar: Zusammen mit dem neuen, schwelgerischen "Catch You Dreaming" wird er am 16. Februar auf der EP "Tomorrow's Shore" erscheinen. Vorbestellen kann man diese in verschiedenen Formaten bereits jetzt auf der Webseite der Band.

Über "Catch You Dreaming" sagt Gitarrist Andy Bell: "Es ist ein Liebeslied über Schicksal, Nostalgie und darüber, nichts zu bedauern." 2014 hatten sich Ride um Mark Gardener und Bell (zwischenzeitlich Oasis) nach 18 Jahren Funkstille wiedervereinigt, vergangenen Juni war das Comeback-Album "Weather Diaries" gefolgt.

Video-Stream: Ride - "Catch You Dreaming"

Cover & Tracklist: Ride - "Tomorrow's Shores"

01. "Pulsar"

02. "Keep It Surreal"

03. "Cold Water People"

04. "Catch You Dreaming"