VISIONS 298: Jahresrückblick 2017

In unserem neuen Heft betrachten wir 2017 im Rückblick: Was waren die Themen, die Trends und die Platten des Jahres? Und natürlich haben wir auch schon das kommende Jahr 2018 im Blick.

2017 war ein gesellschaftlich und politisch bewegtes Jahr - was sich auch in der Musikwelt niedergeschlagen hat: Themen wie sexuelle Übergriffe, Rechtspopulismus, psychische Gesundheit oder Terrorgefahr haben auch ihre Schatten auf unsere Szene geworfen - mal direkt, wie beim tragischen Tod von Chris Cornell, mal subtil in Form politischer Songtexte.

Was 2017 wichtig war, was in Erinnerung bleibt und was sich zum Positiven entwickelt hat, lest ihr in unserem großen Jahresrückblick auf 48 Seiten - natürlich inklusive unserer 50 Alben des Jahres, einer großen Verlosung und einer CD mit raren Songs unserer Lieblingsbands. Außerdem wagen wir schon einen ausführlichen Blick in die Zukunft und haben die Alben zusammengestellt, die 2018 vermutlich oder mit Sicherheit erscheinen werden.

Aber natürlich widmen wir uns auch den aktuellen Platten: Mit der Punkrock-Institution Donots haben wir anlässlich der Veröffentlichung ihres neuen Albums "Lauter als Bomben" ausführlich ihren Weg bis in die Gegenwart nachgezeichnet (und einen Teil ihres "Grand Münster Slam 2016" dem Heft als CD beigelegt), beleuchten das neue Soloalbum von Boysetsfire-Frontmann Nathan Gray und widmen uns dem Quasi-Comeback von Corrosion Of Conformity.

Das und vieles mehr lest ihr in VISIONS 298 - ab sofort am Kiosk!