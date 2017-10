VISIONS Premiere: Jamie Lenman streamt neues Soloalbum "Devolver" vorab

Ex-Reuben-Frontmann Jamie Lenman mischt auf seinem zweiten Soloalbum groovenden Post-Hardcore mit urtümlichen Blues-, Americana- und Folksounds. Im Gegensatz zum Vorgänger nicht auf zwei Platten eines Doppelalbums verteilt, sondern vermengt in ein Ganzes. VISIONS präsentiert euch das Album vorab als Stream.

"Bang of the drum is my heartbeat", singt Jamie Lenman wiederholt wie ein Mantra im Opener-Song seines neuen Albums "Devolver". Hypnotische Passagen wie diese halten auf darauf immer wieder Einzug, vor allem auf "Mississippi" in der Mitte des Albums. Ein an sich simpler Track, der von einem sich immer wiederholenden, langsam brummenden Bassriff hinter sich her geschleppt wird, während der ehemalige Reuben-Frontmann sich in Rage schreit und irgendwann nur noch die Buchstaben des Songtitels im Rhythmus skandiert.

Auf seinem Solodebüt "Muscle Memory" hatte Lenman seine Liebe für Post-Hardcore und traditionelle Roots-, Americana-, Folk- und Gospelmusik gleichermaßen zum Ausdruck gebracht, allerdings strikt voneinander getrennt auf die zwei Seiten des fulminanten Doppelalbums. In "Devolver" fließen seine Einflüsse nahtlos ineinander über, was seinen ohnehin schon sehr brachialen Post-Hardcore noch intensiver macht.

"Devolver" erscheint am kommenden Freitag, bei VISIONS hört ihr das Album schon jetzt im Stream. Zu "Hardbeat", "Hell In A Fast Car" und "Mississippi" hatte der Musiker bereits Musikvideos präsentiert.

Album-Stream: Jamie Lenman - "Devolver"