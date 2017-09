VISIONS empfiehlt: 8kids kommen Anfang 2018 auf Tour

Die Posthardcore-Newcomer 8kids haben mit "Denen die wir waren" in diesem Jahr ein starkes Debütalbum veröffentlicht. Nach einigen Shows rund um den Releasetermin im Mai steht nun eine große Deutschlandtour für den Januar an.

Wenn eine junge, aufstrebende deutsche Band noch vor ihrem Debütalbum auf einem Label wie Napalm unterkommem kann, dann muss sie gute Argumente dafür mitliefern. Bei 8kids aus Darmstadt sind das die druckvolle Mischung aus nach vorne preschendem Posthardcore und Ohrwurm-garantierenden Pop-Sensibiltäten, sowie die eindringlichen und theatralisch vorgetragenen, deutschsprachigen Texte von Frontmann Jonas Jakob, der mit lyrischem Feingefühl über Depressionen singt und gegen Ängste anbrüllt.

"Er klettert an den Brückenrand, sein Schatten auf der Bahn/ Er winkt den Autos zu und dann schreit er sie an/ Doch da ist niemand, der ihn hören kann und keiner, der ihn sieht/ Ein Schlenker auf der Autobahn, nur ein bisschen Cyanid", heißt es im hymnischen "Kann mich jemand hören", mit dem Jakob denjenigen eine Stimme geben will, die sich nicht trauen, nach Hilfe zu rufen. Auf der anderen Seite schafft das Trio mit Songs wie "Zerbrechen", den immer mitschwingenden Pathos mit brutalem Hardcore-Gewitter für einen Moment zur Seite zu kehren.

"Denen die wir waren" steht seit dem 26. Mai in den Plattenläden, vor und nach dem Release des Albums hatte die Band bereits einige Konzerte gespielt, unter anderem zusammen mit der Kölner Screamo-Formation Anorak. Ab kommendem Januar geht es für 8kids auf große Headliner-Tour. Karten für die von VISIONS präsentierten Shows gibt es ab sofort im Vorverkauf bei Eventim.

VISIONS empfiehlt:

8kids

17.01. Hannover - Lux

18.01. Köln - Sonic Ballroom

19.01. Oberhausen - Druckluft

20.01. Rostock - Peter-Weiss-Haus

24.01. Stuttgart - Goldmarks

25.01. Saarbrücken - Kleiner Klub

26.01. Darmstadt - Schlosskeller

27.01. Trier - Lucky's Luke

01.02. Berlin - Sageclub

02.02. Leipzig - Moritzbastei

03.02. Dresden - Puschkin Club