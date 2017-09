VISIONS 295: Fehlende Incubus-Geschichte jetzt online lesen

In VISIONS 295 hätte in unserer Reihe "Back To '97" eigentlich eine längere Geschichte über das Incubus-Album "S.C.I.E.N.C.E." stehen sollen. Weil unser Autor kurz vorher ausfiel, konnten wir die Story nicht mehr drucken - und liefern sie euch nun direkt online nach.

Manchmal soll es einfach nicht sein: Am Drucktag von VISIONS 295 landete unser Autor Sascha Krüger unerwartet im Krankenhaus - und seine Geschichte zum 97er Incubus-Album "S.C.I.E.N.C.E." lag noch unvollendet bei ihm zu Hause.

Weil wir so kurzfristig keine Chance mehr sahen, die Geschichte in der gewohnten Qualität und Tiefe ins Heft zu bekommen, finden sich dort nun statt der Story zwei Leere Seiten, die auf den ärgerlichen Unglücksfall hinweisen. Sorry, das war höhere Gewalt.

Natürlich sollt ihr aber trotzdem die Chance haben, unsere Aufarbeitung von Incubus' Wegbereiter für eine breitere Öffentlichkeit zu lesen. Darum drucken wir die Geschichte im nächsten Heft selbstverständlich nach - und bieten sie euch schon jetzt kostenlos online an. Wenn ihr unserem Link folgt, könnt ihr die Geschichte über "S.C.I.E.N.C.E." auf visions.de lesen.