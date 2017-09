VISIONS Premiere: Satan Takes A Holiday zeigen Video zu "Good Cop Bad Cop"

Foto: Screenshot Youtube

Die schwedischen Garage-Rocker Satan Takes A Holiday spielen sich im Video zu "Good Cop Bad Cop" in einem dunklen Gewölbe in Ekstase. Vor ihrem genauso ekstatischen Sound gibt es auch für die Protagonistin kein Entkommen.

Die drei Mitglieder von Satan Takes A Holiday performen im Video mit tiefschwarzen Augen und schimmernd blau gefärbter Hautfarbe vor grellem Scheinwerferlicht in einer Art verlassenem Hangar oder einem Tunnel. Es hat etwas apokalyptisches, und so spielt es sich auch in der Oberwelt ab: Neben der Band zeigt das Video eine Frau auf der Flucht vor besessenen Menschen, die ihr mit ebenso schwarz gefärbten Augen wie Zombies bis in den Wald folgen, wo sie schließlich auch der Wahnsinn packt.

"Good Cop Bad Cop" stammt von Satan Takes A Holidays aktuellem Album "Aliens", das das Trio im Februar veröffentlicht hatte. Der Track ist darauf ein ganz besonderer, denn auf ihm packt Bassist Johannes Lindsjöö plötzlich die Mundharmonika für ein völlig überdrehtes und auf dem Album einzigartiges Solo aus. Laut Frontmann Fred Burman war das eine verrückte und spontane Idee bei der Entstehung des Songs, die am Ende aber einfach zum wilden, kantigen Sound des Tracks gepasst habe.

Die Band hatte in der Vergangenheit bereits Musikvideos zu den Songs "Ladder To Climb" und "The Beat" präsentiert. Ende September spielen die Schweden einige Shows in Deutschland, Karten dafür gibt es bei Eventim.

Video: Satan Takes A Holiday - "Good Cop Bad Cop"

Live: Satan Takes A Holiday

27.09. Hamburg - Astra Stuben

28.09. Düsseldorf - Pitcher

29.09. Brilon - Kump

30.09. Berlin - KVU