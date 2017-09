VISIONS empfiehlt: Chuck Ragan kommt auf Tour

Das wird schön: Anfang November kommt Chuck Ragan für zwei Konzerte wieder nach Deutschland - präsentiert von VISIONS.

Die Veröffentlichung der neuen Hot Water Music-Platte hält Chuck Ragan offenbar nicht davon ab, im Herbst auch alleine Shows zu spielen: Im November kommt der Sänger und Gitarrist für zwei Konzerte nach Wiesbaden und Münster. Der Vorverkauf startet bald, Karten bekommt ihr dann bei Eventim.

Am morgigen Freitag erscheint mit "Light It Up" aber zunächst das neue Album von Hot Water Music. Vorab hatte die Band daraus bereits die Songs "Complicated", "Vultures" und "Never Going Back" veröffentlicht.

VISIONS empfiehlt:

Chuck Ragan

02.11. Wiesbaden - Ringkirche

03.11. Münster - Sputnikhalle