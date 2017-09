VISIONS empfiehlt: Smile And Burn verlängern "Get Better Get Worse"-Tour

Foto: Max Threlfall

Smile And Burn gehen mit ihrem aktuellen Album "Get Better Get Worse" erneut auf Tour: Im kommenden Frühjahr spielen die Berliner ein Dutzend weitere Shows mit dem Album im Rücken. Zur Einstimmung gibt es schon jetzt ein Video mit Tour-Impressionen zum Song "Nowhere Near You" zu sehen.

Ab Februar 2018 sind Smile And Burn wieder unterwegs, um die Songs ihrer aktuellen, im Februar erschienenen Platte "Get Better Get Worse" unter die Fans zu bringen. Karten für die neuen Konzerte bekommt ihr ab dem 15. September bei Eventim.

Zur Einstimmung gibt es jetzt schon ein Video zum Album-Song "Nowhere Near You" zu sehen, dass allerlei Impressionen und sympathischen Quatsch aus dem Touralltag der Band zeigt. Unten findet ihr den Clip.

Bis zu den Shows im nächsten Jahr bleiben Smile And Burn aber nicht untätig: Nach ihrer Frühjahrstour und zahlreichen Festivalauftritten spielen sie in den kommenden Monaten noch zwei Festivals und Touren als Support für Itchy und Heisskalt auch im Herbst und Winter. Tickets für die Supportshows mit Heisskalt bekommt ihr ebenfalls bei Eventim.

Video: Smile And Burn - "Nowhere Near You"

VISIONS empfiehlt:

Smile And Burn

01.02. Rostock - Peter Weiss Haus

02.02. Osnabrück - Bastard Club

03.02. Düsseldorf - The Tube Club

05.02. Saarbrücken - Garage

06.02. Wiesbaden - Schlachthof

15.02. Karlsruhe - Substage

16.02. Koblenz - Circus Maximus

17.02. Bochum - Rotunde

20.02. Erlangen - E-Werk

21.02. Dresden - Puschkin Club

22.02. Schweinfurt - Alter Stattbahnhof

24.02. Berlin - Zukunft am Ostkreuz

Live: Smile And Burn

14.10. Albstadt - Cant Stop The Music Festival

04.11. Papenburg - Rock The Dock Festival

30.11. München - Backstage*

01.12. Wien - Arena*

03.12. Nürnberg - Hirsch*

12.12. Köln - Gebäude 9#

13.12. Hamburg - Mojo Club#

14.12. Dresden - Beatpol#

16.12. Stuttgart - LKA Longhorn#

* Support für Itchy

# Support für Heisskalt