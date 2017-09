VISIONS Premiere: Rome Is Not A Town zeigen Video zu "I'm In A Brand"

Ende September veröffentlichen die Noise-Punks Rome Is Not A Town ihr Debütalbum "It's A Dare". Bei uns präsentiert die Band aus Göteburg heute den ersten Vorboten "I'm In A Brand" mit einem skurrilen Musikvideo.

In unserer Rubrik "Vormerken!" hatten wir euch die Schwedinnen Rome Is Not A Town bereits mit einem Zitat von Thurston Moore vorgestellt: "Das ist irgendwie Post-Riot-Grrrl, Post-No-Wave, experimentelle Musik und von Anfang bis Ende unglaublich fesselnd", beschrieb er die junge Band in einem Beitrag für das britische Magazin NME.

Der erste Vorabsong aus ihrem kommenden Debütalbum "It's A Dare" bestätigt Moores lobende Worte bereits: "I'm In A Brand" ist ein noisig-verzerrter Post-Punk-Song mit Grunge-Einschlag, der von dreckigen Gitarren vorwärts getrieben wird. Das dazugehörige Video spielt einerseits in einer Disko, in der die Band zwischen verschiedenen anderen Menschen herumlungert. Zum anderen tanzen die Schweden in einem Raum, den spezielle Effekte wie das Weltall aussehen lassen, vor einer Leinwand.

"It's A Dare" erscheint am 29. September via Startracks.

Video: Rome Is Not A Town - "I'm In A Brand"