Mastodon veröffentlichen Details zu neuer EP "Cold Dark Place"

Kein neues Album, sondern eine EP: Schon im September veröffentlichen Mastodon das neue Kleinformat "Cold Dark Place", neben dem Cover sind nun auch weitere Details bekannt. Außerdem hat die Band im Staffelfinale der US-Serie "Game Of Thrones" wieder einen Auftritt hingelegt.

Nachdem Mastodon vor zwei Wochen via Instagram ein Cover-Artwork geteilt hatten, ist nun klar: Im Herbst veröffentlicht die Band mit "Cold Dark Place" ein neues, vier Songs starkes Kleinformat. Drei der Tracks entstanden demnach während der Arbeit am 2014er Album "Once More 'Round The Sun". Der Song "Toe To Toes", der aus den Aufnahme-Sessions zum aktuellen Album "Emperor Of Sand" stammt, soll schon am 1. September verfügbar sein.

Die EP erscheint dann am 22. September digital und auf CD, eine limitierte Ten-Inch-Picture-Disk kommt zudem am 27. Oktober bei Reprise heraus. Weiter unten macht ihr euch mit einer Mini-Dokumentation ein Bild vom Entstehungsprozess des Cover-Artworks, für das sich Richey Beckett verantwortlich zeigt.

Auch über die EP hinaus gibt es Neuigkeiten: Im vergangene Nacht via HBO ausgestrahlten siebten Staffelfinale der US-Serie "Game Of Thrones" hatten Brann Dailor, Bill Kelliher und Brent Hinds erneut einen Cameo-Auftritt. Diesmal waren sie als Weiße Wanderer, also als Teil einer menschenähnlichen Spezies von Eiskreaturen zu sehen. Weiter unten seht ihr ein Bild vom Auftritt der Band. Zuvor war in der ersten Folge der Staffel bereits Schlagzeuger Dailor zu sehen. Alle drei Mitglieder waren bereits im Finale der fünften Staffel auch schon als Wildlinge aufgetreten, die sich in "Wights" verwandelt hatten; Untergebene der Weißen Wanderer.

Video: Mastodon - Mini-Dokumentation zu "Cold Dark Place"

Cover & Tracklist: Mastodon - "Cold Dark Place"

01. "North Side Star"

02. "Blue Walsh"

03. "Toe To Toes"

04. "Cold Dark Place"

Screenshot: Mastodon haben Cameo-Auftritt in "Game Of Thrones"