Josh Homme gibt Track-By-Track-Kommentar zu neuem Album "Villains"

Queens Of The Stone Age waren diese Woche zu Gast beim Radiosender 1Live. Neben der Akustik-Session der Band hat Frontmann Josh Homme dort Track für Track über die Songs auf dem neuen Album "Villains" gesprochen.

"Ich glaube, das Intro klingt nach den alten Queens", sagt Queens Of The Stone Age-Frontmann Josh Homme zu dem langen Auftakt des Albumopeners "Feet Don't Fail Me". "Mit so dreckigem Hall und alles ist ein bisschen ruhiger, und du hörst nicht direkt, was eigentlich passiert. [...] Und dann kommt dieser Übergangsmoment, wo wir das alles wegschmeißen."

"Villains" heißt die neue Platte, das siebte Album in 19 Jahren Bandgeschichte. Klanglich knüpft es fast mehr an Iggy Pops aktuelles Album "Post Pop Depression" an, als an ihr vorheriges Werk "...Like Clockwork" von 2013. Das ist kein Zufall, den Homme hatte Iggys Album selbst produziert. Und da gibt es noch mehr Überschneidungen, erzählt Homme bei 1Live: "'Feet Don't Fail Me' wäre fast der zehnte Iggy-Song [auf seinem Album] geworden, es hatte zwar nicht dieses Intro, aber die zweite Hälfte war schon ungefähr so. Und die Zeile 'Feet don't fail me now' stammt auch direkt aus Iggys Feder."

Zur Single "The Way You Used To Do" sagt Homme: "Irgendwer meinte 'hey, der Refrain ist ja schneller als die Strophe', und da sage ich nur 'klar, das nennt man verdammt nochmal Energie, Menschlichkeit, Unvollkommenheit.' Das soll nicht perfekt sein, das ist doch albern." Auch zu den politischen Implikationen des Songs "Fortress" findet er einige erklärende Worte.

Das bisher veröffentlichte Video behandelt die komplette A-Seite des neuen Albums, heute Abend soll der zweite Clip mit der B-Seite folgen. Mit dem heutigen Erscheinen von "Villains" könnt ihr es ab sofort kaufen und streamen, auf der Webseite von 1Live könnt ihr euch außerdem die Akustik-Session anhören, die Queens Of The Stone Age in dieser Woche dort gespielt hatte. In einem unterhaltsamen Video hatten zuletzt der personifizierte Backkatalog der Band über das neue Album gesprochen.

Im November kommt die Band außerdem für einige von VISIONS präsentierte Shows nach Deutschland. Tickets bekommt ihr bei Eventim.

Video: Josh Homme beantwortet Fragen zur A-Seite von "Villains" bei 1Live Plan B

Album-Stream: Queens Of The Stone Age - "Villains"

VISIONS empfiehlt:

Queens Of The Stone Age

09.11. Oberhausen - König-Pilsener-Arena

10.11. München - Zenith

11.11. Berlin - Velodrom

15.11. Hamburg - Alsterdorfer Sporthalle