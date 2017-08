VISIONS Premiere: Dälek streamen neues Album "Endangered Philosophies"

Ihr Comeback-Album "Asphalt For Eden" ist gerade mal ein Jahr alt, da kommen die Avantgarde-HipHopper Dälek schon mit ihrem nächsten Streich um die Ecke. Streamt "Endangered Philosophies" bei uns eine Woche vor Release.

Dälek aus dem US-Bundesstaat New Jersey sind wahre Vorreiter. Als sie 2009 nach "Gutter Tactics" vorerst getrennte Wege gingen, war das Feld bestellt für alles, was Burschen wie Kanye West so produzierten und dafür Lorbeeren einheimsten. Bereits voriges Jahr kehrten Will Brooks alias MC Dälek und seine zwei Producer daher mit "Asphalt For Eden" wieder, vor wenigen Wochen gab es dann die neue Single "Echoes Of..." - Noise-Rap, so gegenwartsnahe wie wichtig.

Bis "Endangered Philosophies" am 1. September erscheint, könnt ihr das Album bei uns streamen, im November folgt dann eine Europatournee. Tickets für ihr Konzert in Berlin gibt es bei Eventim.

Album-Stream: Dälek - "Endangered Philosophies"

Live: Dälek

05.11. Martigny - Les Caves du Manoir

06.11. Esslingen - Komma

07.11. Nürnberg - Musikverein

08.11. Berlin - Urban Spree Galerie