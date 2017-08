Unwetter am Wochenende sorgen für abgebrochene Festivals

Die Festivalsaison 2017 fällt weiter ins Wasser: Am vergangenen Wochenende hatten Festivals in ganz Deutschland mit Unwettern und Starkregen zu kämpfen. Beim Green Juice Festival musste das Programm am Freitag komplett abgesagt werden, das Chiemsee Summer Festival in Bayern wurde am Samstag abgebrochen und auch beim Highfield Festival bei Leipzig konnte das Programm nicht wie geplant über die Bühne gehen.

In Bonn konnte am Freitag nach starken Regenfällen die zehnte Auflage des Green Juice Festivals nicht wie geplant beginnen. Die Veranstalter sagten das komplette Programm für Freitag ab, am Samstag konnte das Festival mit Auftritten von Madsen und Itchy aber aufgenommen werden. Der finanzielle Schaden für die Veranstalter ist aber trotzdem enorm. Die Macher kalkulieren laut Sprecher Johannes Klockenbring mit einem Schaden im sechsstelligen Bereich.

Beim Highfield Festival in der Nähe von Leipzig musste am Freitagabend das Programm unterbrochen werden. Starkregen sorgte dafür, dass Absperrungen und Wellenbrecher unterspült wurden. Nach einer längeren Unterbrechung konnte das Festival am Freitag zwar wieder den Betrieb aufnehmen, das Programm auf der Green Stage konnte aber nicht mehr fortgesetzt werden. Der Auftritt von Billy Talent musste deshalb entfallen. Später entfiel auch noch der Headliner-Auftritt von Placebo wegen eines akuten Krankheitsfalles.

Am schlimmsten hatte es allerdings das Chiemsee Summer-Festival in Bayern erwischt. Dort sorgten Gewitter und Sturm für Verwüstungen, mehr als 50 Menschen wurden verletzt, zehn mussten zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Programm am Sonntag wurde abgesagt, die Besucher zur Heimreise am Samstag aufgefordert.

Facebook-Post: Chiemsee Summer abgebrochen

Facebook-Post: Green Juice Festival unterbrochen

Facebook-Post: Highfield Festival unterbrochen