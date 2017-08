The Fever (Ex-Letlive) streamen erste Single "We're Coming In"

Kurz nach dem Ende von Letlive hatte Frontmann Jason Butler seine neue Band The Fever präsentiert. Nach dem ersten Liveauftritt gibt es jetzt mit "We're Closing In" die erste Single zu hören.

Neben Ex-Letlive Frontmann Jason Butler gehören zu The Fever auch Stephen Harrison, Gitarrist von The Chariot und Night Verses Aric Improta.

Musikalisch setzt The Fever fort, was Butler zuletzt mit Letlive vorschwebte: Krachige Gitarrenriffs treffen auf Dubstep-artige Elektronik, Butlers Gesang verfügt über eine starke Rap-Einfärbung, der Groove steht im Vordergrund. Teilweise klingt das wie eine moderne Version von Rage Against The Machine, Butlers Vortrag verfügt in jedem Fall über mehr Feuer als die Prophets Of Rage.

Zudem kündigte die Band ihre zweite offizielle Liveshow an, ihr erstes hatten sie Anfang Juli gegeben. Am 31. August spielen The Fever im Roxy Theater in Los Angeles. Letlive hatten im Mai ihre Auflösung bekannt gegeben. 2016 hatten sie ihr letztes Album "If I'm The Devil..." veröffentlicht.

Stream: The Fever - We're Coming In